Belleza, formas y colores

AA Cooper, tercer conde de Shaftesbury, abanderó el buen gusto en el siglo XVIII. Decía que la belleza provenía de los objetos dotados de cualidades ... como armonía, orden, simetría, proporción y diseño. Hutcheson, contemporáneo suyo, afirmaba que el buen gusto se relacionaba con el equilibrio perfecto como el del número áureo 1,6180 cuya continuidad proporcional constituye la serie numérica de Fibonacci, presente en numerosas obras de arte como guía del canon de belleza. Para el filósofo D Hume algo bello debía ser útil (La utilidad impregna también sus ideas sobre el entendimiento, la moralidad y la política). Muchos discreparán, pero el simple hecho de generar placer ya es útil.

El cerebro necesita belleza; lo feo da miedo e induce rechazo. También tiene obsesión por el orden. Así, un patrón repetido y rítmico produce placer (paisajes, retratos o melodías). La simetría, paradigma del orden, es signo de belleza armoniosa. Las hachas del periodo achelense, manufacturadas por Homo erectus hace más de 70.000 años, podrían ser el primer ejemplo. Su simetría no las hacía más útiles para la caza y se interpreta que su finalidad era estética. La simetría está presente en la mayoría de los seres vivos porque se cree que aporta ventajas evolutivas, una idea cuestionable. Verán.

Los médicos consideraban que la simetría era una propiedad esencial de los hemisferios cerebrales. Sin embargo, la simetría es más aparente que real, más anatómica que funcional, tal y como constataron las alteraciones del lenguaje causadas por lesiones en el hemisferio izquierdo. Esta asimetría ha propiciado la evolución de las habilidades cognitivas. El gran cerebro humano obtiene ventajas si cada hemisferio se especializa en funciones diferentes. Además, la información fluye y se transmite más rápido de un lugar a otro dentro de la compleja red neuronal porque las distancias se acortan al conectar neuronas dentro del mismo hemisferio (a pesar de la existencia del cuerpo calloso, un haz de 250.000 neuronas que conecta ambos hemisferios a alta velocidad).

El color condicionala percepción y el significado de las cosas

Con la asimetría y la especialización se gana eficiencia. Fruto de la lateralización son el lenguaje y el control preciso y coordinado de los movimientos de la mano derecha, ambos trascendentales para el éxito de Homo sapiens como especie dominante en el planeta. En el resto del cuerpo, la simetría del periodo embrionario se ve modificada por la acción de genes que inducen la distribución asimétrica de algunos órganos (corazón, hígado, bazo). No obstante, esta organización interna asimétrica no se ve y, aunque todos tenemos leves asimetrías en la cara y extremidades, la simetría se considera un indicador de salud, belleza y buenos genes. Diversos estudios muestran asociaciones entre la simetría y el éxito reproductivo, profesional y social. Así, las personas bellas ocupan puestos laborales más altos y cobran más, unas caderas femeninas anchas presagian fecundidad y una mandíbula masculina cuadrada, fuerte y firme sugiere determinación e inspira confianza, cualidades apreciadas en un empresario o líder político, pero también en un macho alfa. Lo mismo sucede con la estatura. Son prejuicios que condicionan la realidad y causan perjuicio. Basta con ver los modelos con anorexia o vigorexia y algún político. Sería bueno desprenderse de ellos (de los prejuicios, claro).

El color es otro elemento importante de la estética. Condiciona el modo de pensar y juzgar una experiencia. Una imagen en blanco y negro es más realista, ayuda a focalizar la atención y contiene una gran carga informativa (guerra, dolor, muerte). Una imagen en color induce un efecto más emocional y energizante que una en blanco y negro, que es más intelectual o cognitiva. Los expertos en marketing lo saben bien. El color rojo se considera cálido y el azul, frío. El blanco indica pureza; el negro, elegancia; el gris, mediocridad, el marrón, fealdad; el azul, confianza; el rojo, pasión; el naranja, juventud; el verde, salud; el morado, dogma. Quizás esto explique su elección por religiones e ideologías.