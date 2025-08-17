Museoan eta pantailan da Sindy
San Sebastián
Igandea, 17 abuztua 2025, 11:48
Kasik edade berekoak dira Sindy eta Barbie. Ez dute baina fama bera. 1959an jaio zen amerikarra. Urte hartan Historia aldatuko zuten hamaika kontu suertatu ziren. Urtarrilean sobietarrek gizakiak sorturiko lehenbiziko gailua jarri zuten espazioan, ilargia helburu eta amets. Hilabete hartako 8an sartu ziren Fidel Castroren errebeldeak La Habanan. Kubako iraultzak garaituko zituen segituan Batista diktadorea eta bere alde ziren aberats ustel makina bat. Azaroan, Nazio Batuen Erakundeak Haurren Eskubideak definitu eta onartu egin zituen…
Lau urte beranduago munduratu zuten Sindy. Bazen urtebete Marlyn Monroe hil zela. Azaroaren 22an, berriz, Oswaldek John Fitzerald Kennedy erailiko zuen Dallasen. Urteak, urte pila falta ziren Vietnamgo Guerra buka zedin eta inoiz baino hurbilago sumatzen zuen munduak arrisku nuklearra…
Iraultzak, Gerra Hotza, Mundu hobe baten aldeko Deklarazioak eta edozein momentuan inork zapal zezakeen hondamendirako Botoi Gorria beti dardaraz…
Giro eta inguruabar horietan jaio ziren bi panpin: Barbie eta Sindy. Barbiek planeta osoa zehar eta hamarkadetan barna zabalduko zuen bere erreinua. Sindyk modu askoz apalago batean jokatuko zituen bere kartak: nahi omen zuen Britania Handiko neska guztien bihotza konkistatu. Nahi zuen irletarako bidea Barbieri oztopatu. Ez omen zen amerikarra neskato britaniarrek merezi zuten muñeka. Sexyegia bide zen guraso anitzen gusturako. Libreegia ere. Ausartegia ere janzkeran, ibilkeran, makilatzeko momentuan…. Merkatu ingelesak, eskoziarrak, Galesekoak ere bestelako zerbait, bestelako norbait behar eta merezi zuen. Bertakoa. Tokikoa. Inperialismoari ez, ez eta ezetz. Ez gara gu, Comonwealtheko hiritarrok, belauniko jarriko Ken nobioarekin mutiletan dabilen Inperialismo yankia islatzen duen hankabiko jostailu horren aurrean. Ez, hain gerri estua duen panpinak ez ditu gure alabak kutsatuko…
Orain, egunotan, hainbat lekutan irakurri dugu Barbie eta Sindy ahizpak zirela, direla. Ezta pentsatu ere, etsaiak ziren, lehiakideak, bederen. Gaizki begiratzen zintuzten Londresen edo Cardiffen Barbie bat bazenuen.
Gaizki edo… inbidiaz, auskalo. Azalpen aberkoi erabatekoa zen Sindy bat erregalatzea. Ez gaituzte, ezta panpinekin ere, mugiaraziko. Gu, beti zutik, beti leial, beti fier. Jolasten ere.
Edadetuak dira biak, Barbie eta Sindy, britaniarra lau urte gazteagoa bada ere. Biak bihurtu dira joandako garaietako ikur eta sinbolo. Barbie zinemaren izarra izendatu genuen ahoz gora eta txaloka parekorik ez duen Greta Gerwigen filmean.
Egin nahi dute orain telesail bat Britaina Handian Sindyrekin, hain esanonekoa zen Sindy horrekin. Ez, ez zen bera Trainspotting bezalako film basa eta muturreko protagonisten arrebek maite zuten panpina baina , egiari zor, belaunaldi bateko milaka neska britaniar markatu zituen sakon.
Nostalgia hutsak jotak, nahi dituzte horietako frankok erreskatatu aro haren sentsazioak . Baina egungo neskatxoek, ai, Monster High, Mermaze Mermaidz edo Dundun Fashion Dolls dituzte begiko eta nahiago. Baita mendiko bizikletan dabilen Nancy modernoa.
Hala eta guztiz ere, Gora beti Barbie, Biba Sindy betiereko!
