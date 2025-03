Princesas y cuentos de hadas

A la princesa Leonor le han pillado besándose con un chico moreno en un concierto de reggae-samba en los carnavales de Brasil. A su ... bola, felices como perdices. Ella, bronceada, escotazo, top lencero blanco boho-chic y collares hippies deslizándose por el canalillo. Él, guapete sin más (ya te digo que no es Mario Casas), camisa azul floreada y despechugado. Debe ser el mismo compi con quien se le relacionó en la Academia Militar de Zaragoza. Ahora han embarcado en el buque-escuela Elcano, en otra de esas movidas (absurdas) que hace Leonor por tierra, mar y aire. El chico es Gabriel Giacomelli, madrileño, familia acomodada, buen estudiante y dicen que superdotado (intelectualmente, quiero decir). Los dos tienen 19 años, están bien alimentados, acaban de salir del cascarón y tienen derecho a morrearse, enamorarse y a equivocarse.

Hasta aquí todo okey. Pero el 'Hola' y sus incondicionales más rancios, se han rasgado las vestiduras jurando sobre la Biblia que la princesa Leonor nunca, nunca, pero nunca jamás se ha besado con nadie ¿A dónde vas con esta gente, tío? Con la que está cayendo no estamos para gilipolleces. Hablando de gilipolleces, no pensaba enrollarme con el beso de Leonor. Me interesa mucho más el beso de Ábalos y Jéssica que nunca veremos. Yo sí te creo, Jéssica. Cómo lloraba en el juicio. Ábalos le prometió amor eterno y divorciarse de su parienta y mira cómo ha terminado. Otro cuento de hadas malogrado. Es muy frustrante, tío.