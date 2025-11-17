Futboleros y cafeteros

Comenta Compartir

La vida te sorprende. Nunca pensé que hablaría de fútbol. Soy atrevida, pero no tanto. Una cosa es valorar un penalti y otra investigar si ... Lamine Yamal ha cambiado de novia. No minusvalores el esfuerzo mental de llevar la cuenta de las churris de los futbolistas. Con razón su fama les precede. Te aseguro que ha sido un curro agotador. Llevo días consultando hemerotecas, contrastando cientos de fotos en Instagram o Tik Tok y todavía tengo dudas si Lamine Yamal ha roto con Nicki Nicole para volver con Alejandra Padilla, o viceversa.

Las dos son idénticas por dentro y por fuera. Pero ojo, hay un dato clarificador. Ha sido Nicki Nicole, influencer y cantante de 25 años la que le ha acompañado a Mónaco en un viaje de súper lujo para celebrar su mayoría de edad. Lamin Yamal tiene 18 añitos y ya está en el top ten del machito mundial. Pobre niño rico. Cada cosa a su tiempo. Beckham ha tenido que esperar a los 50 para que le nombren Caballero del Imperio Británico. Y termino sin cachondeos con la pregunta del millón «¿Qué pasa con Lamine Yamal, la Federación española, la Selección nacional y el Barça? Me da mal rollo, tío. Tal y como está el cotarro de polarizado, solo nos falta que los futbolistas se metan en política. Hay que ser muy adicto, muy masoca y muy cafetero para entrar al juego ideológico. Recuerda estas sabias palabras «Las ideologías ni se filtran ni se defienden» Te van a meter un gol por toda la escuadra, Lamin.

