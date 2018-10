Beatriz Muñoz: «El cambio horario no influye si tu reloj biológico y social van de la mano» La donostiarra Beatriz Muñoz en la puerta de su despacho. / L. CORDERO Profesora de sociología de la Universidad de Extremadura Esta donostiarra es miembro del comité de expertos constituido por el Gobierno central para evaluar la conveniencia de cambiar el huso horario del país IKER MARÍN SAN SEBASTIÁN. Sábado, 27 octubre 2018, 09:07

El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, anunció a finales de agosto que propondrán la eliminación del cambio horario bianual. Tras una encuesta a nivel europeo no vinculante en la que participaron cinco millones de ciudadanos comunitarios, el resultado fue un abrumador 84% a favor de abolir el cambio de hora. En España, el porcentaje se elevó hasta el 93%. «Hay una directiva de la Comisión Europea que nos obliga y dice literalmente: los estados miembro no aplicarán cambios estacionales en sus horas oficiales», especifica Beatriz Muñoz (San Sebastián, 1965). Esta profesora de sociología es una de las trece componentes del grupo de expertos que ha reunido el Gobierno central para trabajar sobre este mandato. Serán los encargados de analizar y estudiar el impacto que el huso horario de invierno o de verano pueden tener en nuestro día a día. Será después el Ejecutivo de Pedro Sánchez el encargado de decidir, antes del 1 de abril, que huso será el elegido.

- ¿Podría ser el de esta madrugada el último cambio horario que realicemos?

- A día de hoy no podría decirlo. Por ahora solo hemos realizado una reunión en Madrid y estamos en los debates iniciales. No obstante, desde la Comisión señalan que se permite este cambio de hora y el de marzo. Pero puede suceder que se elija mantener de forma definitiva el horario de invierno y ya no se cambie en marzo. Sin embargo, si se opta por el horario de verano sí se modificaría una vez más. Pero después no va a haber posibilidad de cambio, los gobiernos tienen que elegir horario de verano o de invierno. Lo que no se puede hacer es estar cambiando de huso horario en función de la estación.

- ¿Cómo recibe el encargo de participar en este grupo de expertos?

- Se pusieron en contacto conmigo desde la Secretaria de Estado de Igualdad y la verdad es que recibí el encargo con mucha tranquilidad.

- ¿A pesar de ser un tema del que todo el mundo tiene opinión?

- Voy a ser sincera, no era consciente de la repercusión mediática y social que iba a tener este grupo. Sabía del interés y de la inquietud que hay en la sociedad con la posible eliminación de los cambios horarios pero no valoré la enorme magnitud que la gente le está concediendo. Pero me lo estoy tomando con tranquilidad. Yo vivo en Extremadura y aquí ya me habían invitado a participar en grupos de trabajo, y pensé que era otra oportunidad para aportar conocimiento. A pesar de ser socióloga no valoré bien la importancia que se le está dando a este tema.

- ¿Cómo es el grupo?

- Lo componemos trece personas, cada una de un ámbito distinto. A mí me toca aportar el punto de vista de la educación. Y hay otro compañeros especialistas en el ámbito de la producción agraria, de la investigación y ciencias de la salud, de institutos de economía... Esta variedad nos permite dar una visión muy amplia y global que un huso horario u otro puede tener. Porque los horarios no afectarían de la misma manera en el ámbito de la educación, en la producción agrícola de la leche o en el comercio. Todo el mundo está mediatizado por sus costumbres diarias pero en el grupo de expertos esas opiniones se pueden modular porque hablamos de un asunto muy complejo y que tiene muchas aristas. Hay que dejar claro que nosotros vamos a analizar y estudiar el impacto que un huso horario u otro puede tener en nuestro ámbito diario. Después presentaremos un informe y el Gobierno decidirá.

- ¿Cuál es la postura qué defiende usted como experta en educación dentro de ese grupo?

- No la puedo decir, pero no porque sea un secreto. En mi caso particular tengo algunas dudas. Cuando te pones a ver qué opinan desde otros ámbitos y realidades, los juicios particulares pueden variar, se pueden modular.

- A nivel educativo, ¿qué factores ha puesto sobre la mesa para elegir un huso horario u otro?

- Hay varias cuestiones que son muy interesantes y que tienen que ver con la educación y la sociología. Por ejemplo, se está investigando el 'jet-lag' social de los adolescentes, porque su estilo de vida es nocturno. Una investigación realizada en EE UU con una muestra de 15.000 alumnos recogida en 2 años, señala que solo el 40% de los adolescentes tenían ajustado su reloj biológico a su reloj social. Y el 60% tenían un desfase, es decir, dormían poco. Por lo tanto, tenían que retrasar la entrada al centro educativo o acostarse antes. Hay que tener en cuenta que el tema de los husos horarios tiene que ver con la luz, con la biología, pero también con los horarios y costumbres de los adolescentes y de como esos hábitos nocturnos influyen en el rendimiento escolar. Muchos maestros lo confirman, los alumnos llegan dormidos a clase. Los adolescentes duermen con un móvil al lado, suena el whatsapp a las tres de la mañana y responden. La calidad del sueño, los ritmos y el tiempo tienen su repercusión.

- Los husos horarios, por lo tanto, nos afectan en nuestro día a día.

- En mi opinión, el análisis de los husos horarios no puede aislarse del de los usos horarios, de las costumbres y hábitos diarios. Da igual que tú pongas horarios de invierno o de verano si tu reloj biológico o reloj social van cada uno de la mano. Y también hay que diferenciar que en el ámbito educativo no es lo mismo ser alumno de primaria o de bachillerato. El tema es muy complejo, estamos debatiendo y mezclando variables.