El BCBL busca diestros de más de 55 años para estudiar el envejecimiento saludable Un grupo de ancianos charla en un banco. / FOTOLIA El centro de investigación necesita 80 voluntarios de hasta 75 años, sanos, que puedan hacerse una resonancia y sin historia de enfermedad neurológica o psiquiátrica EL DIARIO VASCO SAN SEBASTIÁN. Domingo, 5 mayo 2019, 16:59

El Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL) lanza un nuevo llamamiento para buscar a 80 voluntarios de entre 55 y 75 años que quieran participar en una investigación sobre cómo promover el envejecimiento activo y analizar, en concreto, los beneficios de un entrenamiento con juegos de memoria, lenguaje y funciones ejecutivas en personas adultas. Los interesados en colaborar deben cumplir algunos requisitos: ser diestros, compatibles con la resonancia magnética y no tener historia de enfermedad neurológica o psiquiátrica. Deberán comprometerse a participar en 32 sesiones que comienzan el próximo febrero, y a cambio recibirán una compensación para sufragar los gastos de desplazamiento y el tiempo invertido. Además, habrá una sesión final donde se les informará de las conclusiones.

La investigación, financiada por el programa Adinberri de la Diputación foral de Gipuzkoa, pretende «fomentar el mantenimiento de las capacidades cognitivas como una posible vía futura de prevención o retraso en el deterioro cognitivo». El estudio consta de tres fases. La primera evalúa las capacidades cognitivas, la segunda consiste en practicar juegos y tareas en ordenadores, y la tercera servirá para comprobar el efecto del entrenamiento.

Para participar en el estudio hay que llamar al teléfono 943 30 93 00 (ext. 500), escribir al correo electrónico adinberri@bcbl.eu o acudir en persona a la sede de BCBL en Miramon.