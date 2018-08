Un bautizo con agua salada

«Parece que sólo se puede bucear en las Maldivas y no es así». Totalmente cierto. Conocer el océano está al alcance de todos. En Hondarribia, por ejemplo, hay un club de buceo en el que se hacen bautizos y cursillos para aprender a moverse con soltura en el mar. El bautizo en el océano consiste en hacer la primera inmersión en agua salada con bombona, neopreno y todo lo necesario para descubrir los misterios que esconde el mar y cómo afrontarlos y disfrutarlos.

Un bautizo en agua salada suele llevar unas tres horas. Lo primero es asegurarse de que los clientes cumplen todos los requisitos necesarios para poder sumergirse en el agua con bombona sin ningún tipo de problema. Una persona con problemas cardiacos, infecciones auditivas o algún tipo de dolencia respiratoria no puede realizar esta actividad, ya que se ponen en riesgo. Tras asegurarse de que todo el mundo puede hacer la inmersión, se da una pequeña clase teórica donde se explican unas nociones básicas sobre cómo han de respirar debajo del agua. Y por fin llega la hora de equiparse con los escarpines, el neopreno y las bombonas para subirse al bote y lanzarse al mar.

En el club de submarinismo de Hondarribia el bautizo se realiza en una cala cercana al puerto deportivo conocida como la playa de los Frailes que «es idónea para hacer este tipo de inmersiones porque la profundidad es de unos ocho metros y no da la sensación de estar en un vacío absoluto, la persona se siente muy arropada», según cuenta Carlos Castro, encargado de Buceo Hondarribia. «Siempre intentamos hacer que los grupos sean de gente que vaya a hacer bautizos, que todos se vayan a meter por primer vez , siempre se sienten más seguros y bromean entre ellos».

Claves Requisitos: Para hacer un bautizo de buceo solo hay que tener más de diez años y muchas ganas. ¿Dónde? Se puede realizar en diferentes puertos de Gipuzkoa y se está extendiendo tambiém a algunas piscinas. No se puede realizar si: Existen algunas condiciones para poder hacer subamarinismo, como no estar embarazada o no tener dolencias cardiacas.

Desde la empresa cuentan que es un sector muy poco conocido en el territorio, «de hecho, viene más gente de Pamplona y alrededores que de Hondarribia o Irun, mucha gente no sabe que se puede hacer buceo aquí, lo asocian a lugares paradisíacos».

En está ocasión los que se han inicado en el mundo del submarinismo han sido dos chavales de 13 y 11 años que han salido encantados del agua. A partir de los diez años los más pequeños de la casa ya pueden realizar el bautizo de buceo y desde los doce los cursillos. «Ha sido súper guay», coincidían. Alvaro y Bea a pesar de su temprana edad, no han tenido ningún tipo de miedo a meterse en el océano y respirar a través de una maquina. «El ir con los monitores te ayuda mucho, ellos nos han estado guiando todo el rato», contaba Bea. Al preguntarles el porqué habían decidido embarcarse en esta aventura subacuática dejaron claro que es algo que viene de familia. «El aitona y el aita hacen buceo, además nos vamos a Australia de vacaciones y queremos practicar con ellos», dijeron los pequeños muy contentos y con «muchas ganas de repetir, en cuanto podamos nos sacamos el título», dijeron.

Los monitores, por su parte, coinciden en que la «mayoría de las veces es más fácil hacer buceo con los más pequeños. Son inocentes, no le tienen miedo a nada. En cambio, con adultos si que alguna vez hemos tenido algún que otro problemilla, porque empiezan a agobiarse debajo del agua. Pero nuestra labor al final consiste en saber cómo se siente el cliente y calmarlo, hay gente que la sensación de ingravidez le da mucha paz y hay a otros que les da vértigo».

Muchos de los que se deciden a hacer este bautizo acuático «luego se apuntan a los cursillos que ofrecemos. Hay gente que lo hace como una colección de experiencias, como quien se tira de un paracaídas o hace puenting y luego están los que salen tan contentos de este bautizo que nada más pisar tierra me preguntan cuándo comienzan los cursillos», cuenta Castro. También hay gente que viene «a hacer turismo ,pero debajo del mar, ves cosas que el 99% de la gente solo las ve por arriba».

Dos jóvenes pamplonicas se han acercado también ha realizar este bautizo marítimo. «Teníamos muchas ganas de hacerlo, así que hemos cogido el coche y aquí que nos hemos venido», explicó Chema que ya tiene claro que después de esta inmersión se va a sacar el título de buceador porque «además de ser una experiencia diferente y muy positiva, muchos de mis amigos ya lo tienen y nos gustaría organizar planes de este estilo». Chema llegó acompañado de su amigo Alfredo con el que coincidía en que «ha sido precioso. No pensaba que había tanta fauna por aquí. Hemos visto pulpos, estrellas de mar, bancos de peces... Increíble, en serio».

Este deporte no se puede prácticar sin cumplir determinados requisitos. Para empezar se necesitan licencias y equipación para realizarlo. «La gente no puede venir, comprar la equipación y tirarse al mar sin tener unas nociones mínimas. Desde aquí ofrecemos todo tipo de servicios, lo más lógico es empezar con un bautizo, para saber si te gusta, que tal te adecúas al medio...». Al no ser un deporte al uso, se necesita una titulación que certifique que tienes la licencia. El título de los bautizos es algo testimonial, pero «aunque a la gente le gusta tenerlo, no significa que puedan salir solos».