Basotik ya gestiona los terrenos forestales de 130 guipuzcoanos, con 600 más a la espera

«Gipuzkoa tiene una gran cantidad de terrenos abandonados». Son las palabras de Xabier Arruti, diputado de Equilibrio Territorial Verde de la Diputación Foral de ... Gipuzkoa, institución creadora de la Fundación Basotik, que el año pasado gestionó «más de 1.000 hectáreas» de terrenos de los que sus propietarias, por razones diversas, no pueden hacerse cargo. «La aceptación social que hemos recibido es el mejor indicador de que hemos identificado una necesidad en la sociedad». Y así lo demuestran los «130 contratos» que han firmado con familias que han cedido la gestión de su parcela al equipo de Basotik. La lista de espera es aún más extensa. «Unas 800 familias» están dispuestas a iniciar los trámites para que la fundación intervenga en sus terrenos.

La relativamente corta trayectoria del proyecto –se inició hace año y medio– plantea una serie de dudas que tanto el diputado foral como el gerente de la fundación, Jon Ander Ostolaza, se encargaron de disipar en un acto celebrado ayer en Donostia. «El equipo de Basotik gestiona los terrenos, pero los dueños mantienen la propiedad», puntualizó Arruti. Las intervenciones consisten en «servicios de mantenimiento de caminos forestales, limpieza de campos o plantaciones», enumeró Ostolaza, y se lleva a cabo «una gestión integral», es decir, desde el inicio hasta el final de la vida de los bosques. Por lo tanto, concretaron ambos, los contratos pueden tener una duración de «hasta 150 años».

Se triplica el presupuesto

El «rotundo éxito» de la iniciativa en su primer año de vida se traduce en datos. «Cuando empezamos en febrero de 2024 presentábamos 2 o 3 contratos por semana. Ahora hacemos 8 propuestas de contrato en el mismo periodo de tiempo», comparó Ostolaza. Esto se debe, principalmente, a la cantidad de recursos destinados a la fundación. «Hemos reforzado el equipo y también se ha aumentado el presupuesto. Cuando arrancamos teníamos 500.000 euros presupuestados y para el periodo 2025/26 tenemos previstos alrededor de 1.500.000». La cuantía destinada a las actividades de la Fundación Basotik «se triplicará» en el próximo ejercicio.

De entre todos los solicitantes, Basotik ha identificado dos tipos de perfiles. El primero de ellos suele ser un propietario que lleva «años» a cargo del terreno, pero siente que «ya no puede gestionarlo como quiere y sus herederos no van a hacerlo». Por lo tanto, «para evitar dolores de cabeza», decide recurrir a la fundación para que actúe en sus terrenos. El segundo es un «perfil urbano». De un día para otro se ha convertido en propietario forestal y «no sabe ni dónde está la parcela porque no está familiarizado con este tipo de actividades». Entonces, deciden entregar el terreno a Basotik porque «ellos no van a saber gestionarlo».

Arruti y Ostolaza aprovecharon el acto de balance del primer año para anunciar una novedad en relación a la iniciativa. «Vamos a poner en marcha el proyecto BasoHUB, un espacio de colaboración multisectorial con el fin de avanzar en la gestión forestal colectiva y sostenible de los bosques del territorio», presentó el responsable del área de Equilibrio Territorial Verde. En BasoHUB, agentes de diversos sectores «aportarán su conocimiento», ofreciendo «nuevos puntos de vista» de cara al futuro. Se organizarán talleres, investigaciones científicas y proyectos en los que participarán colectivos de todo tipo.