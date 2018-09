«Las barreras de comunicación que tenemos no nos permiten integrarnos» Ainhoa Abinzano y Rosa María Rodríguez, en la calle Reyes Católicos de Donostia. / MÓNICA RIVERO La comunidad sorda de Gipuzkoa reclama a las instituciones públicas en su Día Internacional un mayor número de intérpretes y avances tecnológicos adaptados IKER MARÍN Sábado, 29 septiembre 2018, 09:59

La comunidad sorda de Gipuzkoa se quiere hacer oír. Desean ser parte activa de una sociedad que todavía, «a día de hoy, nos mira en muchos casos de manera diferente». Sienten que los avances tecnológicos o arquitectónicos que sí han facilitado la vida de otras personas con discapacidades varias no han llegado todavía a ellos. Explican sus frustraciones a través del lenguaje de signos y una intérprete, pero su rostro refleja hastío y cansancio. «Estamos hartos de luchar solos», señalan dirigiendo sus críticas a unas instituciones públicas de las que sienten abandonados.

Hoy se celebra el Día Internacional de la Sordera y por ello Ainhoa Abinzano y Rosa María Rodríguez, portavoces de la Asociación de Personas Sordas de Gipuzkoa, desean compartir con la sociedad cual es el sentir de un colectivo «que podría llegar a las 1.000 personas en Gipuzkoa. Es que no tenemos ni datos de cuántos somos», dicen. Su asociación, situada en la calle Reyes Católicos de Donostia, cuenta con 200 socios. A partir de ahí no saben cuantificar el número de personas sordas del territorio. «En la agrupación estamos las personas sordas de nacimiento y las que por enfermedades o accidentes han perdido la audición», explican. «Pero también son personas sordas aquellas que por ejemplo por la edad dejan de oír. Estas en contadas ocasiones pasan por nuestra asociación», añaden.

Recomendaciones ¿Cómo nos comunicamos? Hablar de cara «Necesitamos vernos las caras. También nos ayudan los gestos y señales». Giros «Nunca hay que girarse al hablar con nosotros. Ni taparse la boca ni dar la espalda». Vocalización «No gritar, ni exagerar. Hablar con naturalidad y vocalizar bien». Formas de llamarnos «Por ejemplo, con un leve toque en el hombro». Iluminación «Nunca hablar en lugares oscuros». Comprensión «Escribir frases simples o dibujos». Contacto de la asociación gge.asg@gmail.com.

El primer mensaje que lanzan en su Día Internacional es que «queremos conseguir una accesibilidad real y universal en todos los ámbitos de la vida. Nuestra adaptación e integración efectiva en la sociedad no se ha dado todavía, para nada. No», dice Rosa María de forma categórica. Los factores que hacen que la comunidad sorda se sienta de esta manera tienen que ver con «las barreras de comunicación que tenemos para todo y la falta de avances tecnológicos adaptados a nuestra sordera que podrían hacer nuestra vida más sencilla», dice. Los ejemplos que ponen sobre la mesa para dar fe de sus palabras se cuentan por decenas.

El primer destinatario de sus demandas es Osakidetza. Para estas personas acudir al hospital y a un ambulatorio se convierte en una odisea. «Las instituciones deben ser responsables con nosotros y tienen que contratar intérpretes. No puede ser que tengamos que ser las personas sordas los que tengamos que gestionarlo. Porque muchas veces solicitamos su presencia y no está disponible. Es un tema que nos preocupa mucho», dice Abinzano. Reclaman que sea «el hospital, la administración, quien haga ese trabajo. Ellos deben saber cuándo un paciente es sordo y necesita esa figura en el hospital». Explican que «hace tiempo que Osakidetza tuvo un intérprete pero duró seis meses. Lo que hacen es subvencionar una partida para pagar los servicios de esos intérpretes externos». El problema «es que solo hay dos para toda Gipuzkoa», comentan.

Narran lo que les supone reservar una cita con el médico. «Por ejemplo, yo solicito una cita para un martes. Pido el intérprete y como esté ocupado tengo que volver a hacer la petición para otro día. Puede que ese día sí pueda. Pero si llega tu cita con el médico y el intérprete tiene una urgencia, no acude. Solo nos queda volver a pedir otro día con el médico». La cosa se complica «si tenemos una urgencia y tenemos que ir al hospital de madrugada o un fin de semana. ¿Cómo gestionamos ese intérprete en esas condiciones?».

Otro impedimento que se encuentran al acudir el médico está directamente relacionado con su independencia personal. «Muchas veces nos dicen, 'dame el teléfono de un familiar para comunicarnos con él'», señala Rosa María. «Y les tenemos que decir que no. No queremos ser personas dependientes». Ainhoa reconoce que ese tipo de situaciones le «incomodan». «Yo, por ejemplo, no tengo hermanos. ¿Qué hago? ¿Derivar mis temas sanitarios a mis padres o a mis hijos? Claramente, no. La información me la tienen que dar a mí». Cuenta la propia Ainhoa que ella ha acudido con su hija a urgencias y «el médico le ha mira directamente a ella, que es oyente. Eso no me gusta. Ella es una niña, déjale. Yo soy su madre y debes explicarme a mí qué le pasa. No puede ser que mi hija se entere antes que yo de lo que tiene. Yo debo contarle lo que le pasa y darle seguridad. Si yo estoy insegura, mi hija sufre el doble».

Dejan claro que «necesitamos un intérprete en Osakidetza las 24 horas del día». Sabiendo que es imposible contar con una figura de este tipo todos los días del año en todos los centros de salud aluden a la importancia de la tecnología para hacer más sencilla su vida. «Cuando vamos al médico, ¿costaría mucho tener un intérprete disponible a través de una videollamada?», se pregunta Abinzano. Sí que reconocen que hay aplicaciones que «nos ayudan. Gestionar las citas para cualquier cosa a través del mail es una maravilla», dice. También disponen de un servicio de intermediación a través de otra aplicación. «Si yo quiero hablar con una persona oyente, puedo conectarme con ella. Yo signo, hay un intérprete que pone voz a lo que yo signo y lo puede comunicar vía telefónica. Y también hay una aplicación de emergencia nueva de Osakidetza. Debemos practicar», dice Rosa María.

Los obstáculos a los que deben hacer frente no se circunscriben solo al ámbito sanitario. En el educativo también un amplio margen de mejora. «En un colegio, ¿cómo hace un director o un profesor para informarnos de una urgencia? O cuando los hijos son adolescentes y aparecen problemas de comportamiento o alcoholismo, ¿cómo me explican a mí lo que sucede?», explica Ainhoa. Ella misma se responde, «la propia sociedad nos debe escuchar, nos tienen que entender y saber cómo vivimos. Estamos muy lejos de lograr la sensibilización social que merecemos».

Por último, hablan de cómo se sienten cuando utilizan su lenguaje para comunicarse. Ambas coinciden en que «cuando signamos mucha gente piensa que estamos enfadados y no es así. Es una lengua muy expresiva, pero piensan que nos estamos peleando. Es muy cansino vivir con esa sensación».