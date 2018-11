Al 'Aita Mari' no le dejan soltar amarras Sala de máquinas del 'Aita Mari', antes un barco dedicado a la pesca, que ha sido rehabilitado para poder salvar vidas en el Mediterráneo. / IÑIGO ARIZMENDI El barco de rescate sigue en Pasaia a la espera del permiso de Marina Mercante para zarpar | Salvamento Marítimo Humanitario inicia una recogida de firmas en la plataforma Change.org para que se les conceda la autorización AMAIA CHICO SAN SEBASTIÁN. Lunes, 5 noviembre 2018, 06:30

El 'Aita Mari' sigue amarrado a puerto. Sin poder salvar vidas en el Mediterráneo. Sin entender por qué el definitivo permiso de la dirección de Marina Mercante que lleva tres meses esperando no llega. Y sin más opción que alzar la voz públicamente para denunciar un bloqueo que, sospechan, responde más a motivaciones políticas que a razones técnicas de un barco reformado y que ha recibido el visto bueno de los inspectores de Capitanía de Pasaia, donde permanece anclado.

Alzan la voz los responsables de Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), la ONG guipuzcoana que, junto a Proemaid, está inmersa en el proyecto Maydayterraneo para rescatar a las personas migrantes que intentan cruzar a Europa desde Libia. Han iniciado una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma de Change.org en el enlace www.change.org/p/ministerio-de-fomento-gobierno-de-españa-deje-zarpar-a-un-nuevo-barco-de-rescate-al-mediterráneo para mostrar al Gobierno de Pedro Sánchez «la solidaridad del pueblo» y reclamar que el director general de la Marina Mercante, Benito Núñez Quintanilla, rubrique la autorización que les permitirá navegar.

Los integrantes de SMH se revuelven por tener que permanecer aún en tierra con todo preparado para zarpar y saben que «sigue habiendo movimiento» de embarcaciones, aunque «ahora ya no las veamos porque no hay testigos». Apenas hay uno o dos barcos de salvamento. «Pero siguen saliendo de Libia: algunos migrantes vuelven, otros pocos llegan a Sicilia o Lampedusa rescatados por algún mercante, y el resto se ahoga», retrata con toda crudeza Iñigo Mijangos, presidente de la entidad guipuzcoana, para que nadie olvide lo que sigue ocurriendo a diario en el Mediterráneo central. Para que no se olvide que este año 1.267 personas han muerto en esa ruta, el doble de los ahogados o desaparecidos en el Estrecho pese a que es por la vía entre Marruecos y España por donde más personas han llegado este año.

Los responsables del 'Aita Mari' intuyen que «hay algo más» detrás de la pura burocracia que está retrasando su operativo. Y aunque no tienen pruebas concluyentes, son conscientes de la «presión» que Italia está ejerciendo para que no haya barcos de rescate en la zona. «Quitaron el Aquarius, el See Watch 3 ha estado retenido en Malta, los de Open Arms operan ahora en la ruta hacia España... Allí, hay un italiano y ahora irá otro alemán», explica ante la incertidumbre institucional que rodea estas misiones en los últimos meses, porque los países de la UE se resisten a darles puerto.

Los responsables de la embarcación creen que «hay algo más» detrás del retraso burocrático

Mijangos explica que la dirección general de Marina Mercante recibió el pasado agosto la documentación y el «informe positivo de Capitanía de Pasaia» sobre la reforma que han llevado a cabo en el pesquero guipuzcoano para convertirlo en un barco de rescate de personas. «Llevan ya tres meses sin responder, y aunque oficialmente tienen un plazo de seis, no entendemos este bloqueo cuando los trabajos en el barco acabaron hace tiempo y hemos pasado todas las inspecciones» de los técnicos de la Autoridad Portuaria. El presidente de SMH no ve «justificación» a tanta «tardanza» de Fomento para dar «el visto bueno» a un proyecto de reforma ya culminado, y explica además que este no es el último paso, aunque sí fundamental. Aún quedará otro para convenir la tripulación que les exigen llevar a bordo. «Hace unas semanas nos pidieron información complementaria de radios y cuadernos de estabilidad y se la mandamos... Cumplimos todos los requisitos legales», se queja Mijangos, cuyo equipo ha completado también la plantilla que cubrirá cada misión.

Diez días para zarpar

«El 'Aita Mari' está preparado para salir, en cuanto nos den el 'ok', solo necesitamos diez días para comprar la comida necesaria y estibar todo» para poner rumbo al Mediterráneo, indica el presidente de SMH, que advierte además que han tenido que buscar a un nuevo mecánico naval, por ejemplo, porque la demora y la «falta de una fecha exacta» para zarpar ha provocado que algún profesional que iba a embarcar con ellos lo haya hecho antes en otro barco.

«Cuando acometimos la reforma del pesquero, nos marcamos un ritmo rápido aunque sabíamos que podíamos tener resistencia», pero ahora que el 'Aita Mari' está listo, presentado incluso oficialmente por los responsables de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Mijangos y el resto de voluntarios que esperan impacientes en tierra para ir al rescate de los migrantes no desisten. «No perdemos la esperanza, hemos tocado todos los palos» y ahora lanzan un SOS público para salvar la barrera administrativa y política.