Bandera roja para advertir de la huelga Un socorrista de la playa de Zarautz traslada la bandera roja por la subida de la marea. / LUSA Los socorristas de Gipuzkoa iniciaron ayer su primera jornada de paro que durará hasta mañana | Los servicios mínimos del 80% velaron por la seguridad de los bañistas en un día sin incidentes de gravedad ESTRELLA VALLEJO SAN SEBASTIÁN. Lunes, 30 julio 2018, 07:01

El color de las banderas que ondearon ayer en los arenales guipuzcoanos no se correspondieron, o no al menos en todos los casos, con el estado de las corrientes marinas. Ayer no. Y hoy y mañana, previsiblemente tampoco.

El color rojo y amarillo sirvieron como advertencia a los bañistas para que recordaran que los socorristas se encontraban en su primera jornada de huelga, y que a pesar de prestar servicios mínimos del 80% estipulados por el Gobierno Vasco, la atención no podía ser completa, por lo que era conveniente andarse con ojo al entrar al agua.

Fueron cerca de cien los vigilantes que ayer iniciaron en Gipuzkoa un paro sin precedentes de tres días para reclamar mejoras salariales y laborales. Así lo advertían en carteles colocados en las barandillas en castellano, euskera e inglés: «Lamentablemente no podemos garantizar tu seguridad», se leía en varios folios.

Algunos paseantes los miraban extrañados al finalizar su mañana playera, porque «ni me había enterado», decía un surfista, mientras que otros mostraban su apoyo a un sector que reclama, al menos, que se equiparen sus condiciones a las que tienen los socorristas de piscina que pueden llegar a cobrar «incluso 600 euros más», mientras que la retribución neta de quienes vigilan las playas «no llega a mil euros».

Una realidad, que según indica el secretario de Cruz Roja, Juan Mari Urruzuno, «no es del todo correcta». «Estamos haciendo las nóminas de este mes y el que menos gana, después de impuestos, recibe 1.109 euros», explica al tiempo que añade que la jornada ha transcurrido «con absoluta normalidad» y que incluso en las playas de Zarautz y Hondarribia «ha habido más que los servicios mínimos, porque ha habido socorristas que han decidido no sumarse la huelga».

En la orilla la Z urriola, justo donde las olas rompen con fuerza, el chiflo de los vigilantes sonó como cualquier otro día, alertando a los bañistas de que no se adentraran en exceso, debido -en este caso sí- al fuerte oleaje. Ocho personas en lugar de nueve estuvieron al tanto de quienes hacían caso omiso a la prohibición del baño. «Como no ha habido ningún accidente, parece que todo está como siempre, pero en el momento en el que pase algo...», insinuaba una mujer desde su toalla.

La Zurriola, las playas de Orio, Zumaia y Deba prohibieron el baño con la bandera roja. En concreto, en el arenal zumaiarra de Santiago, los dos socorristas que acudieron a su puesto de trabajo instalaron la bandera colorada desde el inicio, una acción que molestó a varios bañistas que no tardaron en reprocharles que el mar no estaba tan embravecido. «Es vuestra responsabilidad si entráis al agua y luego no podéis salir. Y si queréis, ahí tenéis hojas de reclamaciones», se defendieron los trabajadores del servicio de Cruz Roja.

La bandera amarilla ondeó en La Concha, la Isla, Ondarreta, En Zarautz, y en la playa de Gaztetape de Getaria. El baño libre, en cambio, se permitió en Hondarribia, Malkorbe (Getaria) y Puerto, y Saturraran (Mutriku).

A primera hora de la mañana, un grupo de socorristas protagonizó en el paseo de La Concha la primera concentración de una serie de movilizaciones similares que se llevaron a cabo en Zumaia y en la Zurriola a lo largo del día, y que se repetirán entre hoy y mañana por distintos puntos de la costa guipuzcoana para visibilizar sus reivindicaciones.

«Buena respuesta»

La portavoz de ELA, Maddi Aspiazu, se mostró satisfecha por el seguimiento «total», y la «buena respuesta» y el «apoyo» mostrado por la ciudadanía que «se ha acercado a los socorristas a solidarizarse con su lucha».

Aspiazu recordó que los trabajadores del servicio de seguridad de las playas han decidido pasar a la acción, después de ponerse en contacto con varios ayuntamientos y de que Cruz Roja «no se haya puesto en contacto». A pesar de considerar «abusivos» los servicios mínimos establecidos por la consejería de Trabajo del Gobierno Vasco, la portavoz de ELA remarcó el «compromiso firme de cumplirlos». No obstante, subrayó que eso no significa que la seguridad esté «totalmente garantizada». Es por ello que pide a la ciudadanía que hoy y mañana se extreme la precaución y haga caso de las indicaciones en cada playa.

El colectivo de socorristas guipuzcoanos pide ser reconocido como fijos discontinuos y que los ayuntamientos garanticen la subrogación de las plantillas «sea quien sea la encargada de prestar el servicio». Si se alcanzasen acuerdos, dicen, «se desconvocaría la huelga».