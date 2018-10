«El banco me ha querido desahuciar sin ofrecerme el derecho a carencia» Fernando Sánchez y Elena Cuadrado han conseguido el derecho a carencia después de recibir sendas demandas de desahucios. / ARIZMENDI Tres guipuzcoanos en situación de exclusión denuncian «prácticas abusivas» de sus entidades bancarias para reclamar el impago de sus hipotecas AIENDE S. JIMÉNEZ SAN SEBASTIÁN. Viernes, 5 octubre 2018, 06:41

Desde el año 2012 existe un decreto ley en el Estado para la aplicación de medidas urgentes de protección para aquellas personas sin recursos que tengan deudas hipotecarias, que contempla un Código de Buenas Prácticas al que las entidades bancarias pueden adherirse voluntariamente, con el objetivo de aliviar la situación económica de aquellas personas que se encuentren en el denominado umbral de exclusión. Ese decreto incluye un apartado en el que se especifica que «las entidades garantizarán la máxima difusión del contenido del Código de Buenas Prácticas, en particular, entre sus clientes». Ese código ofrece, por ejemplo, un plazo de cinco años para pagar una cuota hipotecaria reducida, en el que los afectados puedan recuperarse de su situación.

Stop Desahucios Gipuzkoa denunció ayer en San Sebastián el caso de tres guipuzcoanos en una situación económica precaria cuya entidad bancaria no les informó de que podían optar a esa opción, conocida como derecho de carencia, y que se han enfrentado a una demanda de desahucio por parte de la misma. Es el caso de Fernando Sánchez, oiar-tzuarra de 48 años que tiene un hijo menor de edad y que regenta un comercio en régimen de alquiler. En 2014 las circunstancias le llevaron a dejar de pagar las cuotas de la hipoteca de su casa, y asegura que su banco le ofreció «una novación de dos años, con un interés mayor, y me tasó la casa de nuevo, rebajando en 200.000 euros su valor. Al final estás en una situación límite y firmas lo que te ponen delante con tal de salir del pozo», reconoce el guipuzcoano.

Fernando afirma que el banco le ofreció la posibilidad de saldar su deuda entregando su casa, «aunque me dijeron que les seguía debiendo 100.000 euros. Fue ahí cuando acudí a Stop Desahucios para pedir ayuda». Tras analizar su caso la plataforma social le informó de la existencia del Código de Buenas Prácticas y de su derecho a acogerse a la carencia, «del que no había oído hablar jamás», asegura el de Oiartzun.

La ley contempla que los bancos apliquen un Código de Buenas Prácticas a clientes en precariedad

Stop Desahucios demandará ante el Banco de España a las entidades que no informen del mismo

Tras reunir toda su documentación acudió al banco para solicitar la carencia, que fue aceptada por cumplir con los requisitos para acceder a la misma. «Me han querido quitar la casa sin informarme de que existían otras opciones para mí. No entiendo por qué no me dijeron que era apto para la carencia hace cuatro años, cuando mi situación era igual de mala o peor», denuncia.

El mismo desconocimiento ha provocado que José Alvarado haya recibido hasta dos demandas de desahucio por parte de su banco. La primera llegó en el año 2015, ante el impago de siete cuotas de su hipoteca. «Este hombre tiene un hijo menor a cargo y vive de lo que reporta la RGI y el suelo que recibe con empleos precarios», señaló Rosa García, presidenta de Stop Desahucios en Gipuzkoa. En 2016 la Audiencia Provincial declaró nula por considerar abusiva esa demanda de lanzamiento de su vivienda. «El banco ha esperado hasta junio de este año para reclamarle las cuotas impagadas desde 2015, que suman un total de 40.000, y ha presentado una nueva demanda de desahucio», denunció García. Los abogados de la plataforma han denunciado al banco por considerar que existen cláusulas abusivas, y el juicio se ha aplazado para principios del 2019.

Con 430 euros al mes

Elena Cuadrado tampoco había escuchado hablar jamás del Código de Buenas Prácticas que pueden aplicar los bancos. Tras 23 años regentando una tienda de alimentación en el barrio de Altza de Donostia, en enero de este año se vio obligada a cerrar por la falta de beneficios que le reportaba el negocio. Sus ingresos se vieron reducidos a la pensión de 430 euros que cobra por ser víctima de violencia de género. «Con eso vivimos mis dos hijas menores y yo. Además como el local lo tengo en propiedad no puedo pedir ni la RGI ni otras ayudas sociales», explica.

Una cantidad que le impedía asumir su hipoteca. «Terminaba de pagarla en 2027, me quedaba muy poquito ya. El banco me ofreció una novación y querían ampliarme el capital y la hipoteca hasta 2050», cuenta. Ante esa propuesta Elena acudió a Stop Desahucios, donde conoció su derecho a solicitar la carencia. «Nadie en el banco me había dicho nada al respecto. Ya me han aceptado y estamos esperando a que me manden la propuesta correcta para poder firmar», explica.

Elena, Fernando y José se manifestaron ayer frente a las oficinas de su entidad bancaria en San Sebastián para denunciar su situación, en la que les acompañaron miembros de Stop Desahucios y representantes políticos de las Juntas Generales de Gipuzkoa, de la Diputación y de distintos ayuntamientos del territorio. «Este banco y muchos otros siguen incumpliendo el Código de Buenas Prácticas a pesar de ser multados por el Banco de España y pese a despreciar el escrito que las Juntas Generales enviaron a todas las entidades guipuzcoanas en el que les instaba a aplicarlo antes de imponer demandas para desahuciarles», denunció Rosa García.

«Muchas entidades no solo no informan a los clientes en situaciones de vulnerabilidad económica de la existencia de ese derecho, sino que les ofrecen fórmulas engañosas y abusivas para poder pagar», explicó Maite Ortiz, abogada de Stop Desahucios. Con el fin de acabar con estas prácticas la plataforma social anunció ayer que va a iniciar una campaña de demandas ante el Banco de España. «Vamos a denunciar cualquier caso del que tengamos a conocimiento para que las entidades sean sancionadas», advirtió Rosa García.