El Banco de Alimentos pide «otro empujón»

Tras un fin de semana ajetreado, los primeros camiones con lo donado este pasado fin de semana en la Gran Recogida llegaron ayer al almacén ... que el Banco de Alimentos de Gipuzkoa tiene en Oiartzun. Y la primera impresión del balance, en opinión de su presidenta, Belén Méndez de Vigo, no es «muy positiva». «La gente se ha volcado y es de agradecer la solidaridad que han vuelto a mostrar los ciudadanos de Gipuzkoa, pero estoy viendo que falta un poco más para poder llegar a los objetivos que nos marcamos. Necesitamos otro empujón si queremos estar tranquilos y si queremos mantener la ración diaria de comida que entregamos a las personas que atendemos cada día». Aunque la cifra ha descendido en los últimos años, la asociación da de comer a más de 15.000 guipuzcoanos cada día.

A última hora de la mañana de ayer, al almacén del Banco de Alimentos había llegado un total de 23.100 kilos de comida. «Hasta el momento han descargado tres camiones repletos de alimentos, lo que representa el 5% de lo que vamos a acabar recaudando al final», explicaba ayer con cierto temor Méndez de Vigo. Cada camión contiene unos 26 palés de comida o, lo que es lo mismo, unos 7.800 kilos, aunque la representante de la iniciativa benéfica espera que la situación «mejore a lo largo de la semana».

Con estos números sobre la mesa, las primeras aproximaciones apuntan a que la cantidad recogida se situaría cerca de los niveles de la Gran Recogida de 2024 –un total de 219.554 kilos de comida–. «Si la cantidad de comida que llega al almacén se mantiene igual por unos días, rozaríamos los malos resultados del año pasado, que estuvieron muy condicionados por la dana de Valencia ya que la solidaridad acabó desviándose a ayudarles, lo que es normal».

«La gente debe saber que podrá aportar a la campaña hasta el 16 de noviembre a través de bonos» Belén Méndez de Vigo Presidenta del Banco de Alimentos

Las consecuencias de que se repitan los resultados de 2024 ya son conocidas por el organismo territorial, pues el pasado mes de marzo se encontraron con que «no teníamos nada: ni comida en el almacén, ni dinero en la cuenta, ni saldo en los diferentes supermercados. Por eso, si los resultados de este año no mejoran, creo que vamos a pasarlo muy mal para alimentar a todas las personas que dependen de nosotros», advierte la presidenta.

En la actualidad, el Banco de Alimentos atiende a 15.390 personas de Gipuzkoa, una cifra que se ha ido reduciendo en los últimos años –en 2024 se atendieron a 17.017 personas, 3.338 menos que la cantidad registrada un año antes–. Pero, aunque hayan bajado la cantidad de personas atendidas, la presidenta reconoce que la demanda sigue siendo alta: «Desde enero hemos entregado más de un millón y medio de productos a diferentes puntos del territorio. De hecho, cada día sale desde el Banco de Alimentos unos 200 kilos de comida. Por eso pinta un poco mal. Ya lo dije: lo que recogiéramos durante esta campaña iba a ser lo que marcaría todo el año y, según la información que tengo de los diferentes responsables de área, el balance no pinta bien».

La esperanza, en los bonos

Pese a que Belén Méndez de Vigo confía en poder llenar las estanterías del almacén con lo recogido este fin de semana, la esperanza recae en los bonos. «Algunas personas prefieren donar dinero en vez de comida. Para eso están los bonos, que se queda en forma de crédito en los diferentes supermercados que colaboran con nosotros», explica.

Hoy en día, comenta Méndez de Vigo, las donaciones que recibe el Banco de Alimentos en forma de dinero o bonos es igual de importante que las de comida. De hecho, en los últimos años, estas aportaciones económicas han sido lo que más recursos han aportado a la organización: el año pasado, la entidad que preside Méndez de Vigo ingresó un total de 369.106 euros, y los bonos fueron el 76% de todo ello –281.706 euros–. «Es importante que la gente sepa que aún puede aportar a la campaña hasta el domingo, ya que ese día termina la recolecta de bonos», enfatiza la presidenta.

Si al final los recursos materiales y económicos recolectados no fueran suficientes, la presidenta guipuzcoana señala que será necesario hacer uso de un salvavidas al que, lamentablemente, ya se tuvo que adherir la asociación el año pasado. «Para poder salvar la situación tuvimos que potenciar mucho la Gran Recogida de mayo. Sorprendemente conseguimos incrementar las donaciones y los recursos recolectados en un 55%, lo que nos permitió sobrevivir hasta ahora, casi medio año más». Desde el Banco de Alimentos señalan que aportaciones como las que reciben de parte de la Diputación o de pequeñas recogidas y donaciones en colegios «son mínimas y un último recurso, pero siempre están ahí para ayudarnos», concluye.