Un voluntario del Banco de Alimentos de Gipuzkoa transporta varias cajas de alimentos llegadas al almacén. Arizmendi

El Banco de Alimentos pide «otro empujón»

Balance ·

La organización empezó a recibir ayer más de 23.000 kilos de comida de la Gran Recogida, pero advierten de que todavía se necesita «un poco más» para cubrir la demanda

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:06

Comenta

Tras un fin de semana ajetreado, los primeros camiones con lo donado este pasado fin de semana en la Gran Recogida llegaron ayer al almacén ... que el Banco de Alimentos de Gipuzkoa tiene en Oiartzun. Y la primera impresión del balance, en opinión de su presidenta, Belén Méndez de Vigo, no es «muy positiva». «La gente se ha volcado y es de agradecer la solidaridad que han vuelto a mostrar los ciudadanos de Gipuzkoa, pero estoy viendo que falta un poco más para poder llegar a los objetivos que nos marcamos. Necesitamos otro empujón si queremos estar tranquilos y si queremos mantener la ración diaria de comida que entregamos a las personas que atendemos cada día». Aunque la cifra ha descendido en los últimos años, la asociación da de comer a más de 15.000 guipuzcoanos cada día.

