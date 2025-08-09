Bakearen Aldeko Adierazpena sinatu du EHUk Hiroshiman
Joxerramon Bengoetxea errektorea Bakearen aldeko Unibertsitateetako Errektoreen Konferentzian izan da
Larunbata, 9 abuztua 2025, 17:54
Nazioarteko hamaika unibertsitatek sinatu dute bakearen aldeko adierazpena HU-Higashisenda campusean, Hiroshimako Unibertsitatean. Bakearen aldeko konpromisoa eta elkarlana sustatzea aldarrikatzen du manifestuak.
Abuztuak 6, Hiroshima. Joxerramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak sinatu du bakearen aldeko adierazpena Hiroshima, NBEko unibertsitatea (Tokio), Leipzig (Alemania), Taiwan, Malasia, Italia, Polonia eta Suediako beste hamar unibertsitatetako errektoreekin batera. HU-Higashisenda campusean egin da sinatze-ekitaldia, bonba nuklearra jaurti zela gogoratzeko 80. urteurrenean.
Bakearen aldeko manifestuaren sinatzaileek konpromisoa adierazi dute unibertsitateen arteko elkarlana sustatzeko, ikasle eta ikertzaileen elkartrukea baliatuta, bakearen aldeko kulturan sakontzeko.
EHUren errektoreak, Gernikaren bonbardaketaren 88. urteurrena ere gogoratzearekin batera, hiri biek urte hauetan guztietan egindako memoria ariketaren garrantzia azpimarratu du. «Euskal Herrian partekatzen dugun zerbait da, ez bakarrik Gernikagatik, baita ondoren izandako gertaera guztiengatik ere: izandakoari buruzko desinformazio ofizialari aurre egiteko eta errealitate historiko ezkutua azaleratzeko». «Euskaldunak diktaduratik pasatu ginen eta baita trantsizio luzean zehar iraun zuten indarkeria urteetatik ere», gogoratu du Bengoetxeak.
Ildo horretan, gehitu du EHUko errektoreak: «Unibertsitateok behartuta gaude gure esku dagoena egitera, errepika ez dadin, batetik, eta gertatutakoa ahaztu ez dadin, bestetik; unibertsitateek zor berezia dute jakintza horiek gordetzeko, ikertzeko eta gure ikasleak prestatzeko euren eguneroko bizitzan justizia, zuzentasuna eta ulermena landu dezaten. Izan ere, hezkuntza eta ikerketa funtsezko zutabeak dira etorkizun ekitatibo eta iraunkorrerako, elkarrizketa kritikoa sustatzen dutelako, elkar ulertzea elikatzen dutelako eta lankidetzarako eta bizikidetzarako baldintzak sortzen laguntzen dutelako, guztiak ere, bakea mantentzeko beharrezko osagaiak».
