Activan el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales mañana y el miércoles en la costa

El viento sur que nos acompaña desde la pasada semana obliga a extremar las precauciones los próximos días ante el riesgo de incendios forestales. Por ello, la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha activado para mañana martes y el miércoles el aviso amarillo por este fenómeno durante 48 horas en la costa de Gipuzkoa.

Tras un fin de semana con altibajos en lo meteorológico, la semana arranca con un tiempo soleado e inusualmente cálido para estas fechas. El 'culpable' es el viento sur, un fénomeno que ha obligado a activar la alerta por riesgo de incendio forestal. Según explican desde Euskalmet, «el riesgo de incendio es relativamente alto debido a la intensidad del viento de componente sur» en la vertiente cantábrica. Por ello, desde las 00.01 horas del martes y hasta las 23.59 horas del miércoles permanecerá activado el aviso amarillo en el litoral guipuzcoano.

El viento sur será intensificando a lo largo de este lunes, dejando algunas rachas muy fuerte de cara al final del día. A pesar de que el amanecer ha sido fresco, con mínimas de 6,7 grados en Arrasate, con el paso de las horas las temperaturas irán al alza y el termómetro rondará los 21 grados tanto en la costa como en el interior del territorio.

Mañana martes, se espera de nuevo una jornada soleada, con el viento sur como protagonista. Según las previsiones de Euskalmet, las primeras horas del día serán bastante templadas, principalmente cerca de la costa y las temperaturas máximas volverán a ser altas para la época del año, con valores por encima de los 20ºC en la vertiente cantábrica.

El miércoles se repetirá este guion. No se espera cambios en lo que las temperaturas se refiere, aunque las nubes irán ganando intensidad según avance la jornada como antesala de un jueves que se prevé gris, con lluvia y una leve bajada de las temperaturas.

El miércoles, además, del aviso amarillo por riesgo de incendios, también estará activo desde las 06.00 hasta las 23.59 horas otro aviso amarillo por viento en zonas expuestas, con rachas que pueden llegar a los 100 kilómetros por hora. En zonas no expuestas se podrían alcanzar los 80 km/h. Asimismo, también se activará el aviso amarillo por oleaje entre las 03.00 y las 05.00 horas de la madrugada y desde las 15.00 a las 17.00 horas, coincidiendo con la pleamar.