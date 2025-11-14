Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las altas temperaturas animan las playas en Donostia. Arizmendi

El aviso amarillo deja vientos de más de 130km/h en Gipuzkoa

El viento sur irá perdiendo fuerza con el paso de las horas

A.V.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 06:36

Comenta

Las rachas de viento han superado los 100 km/h esta pasada madrugada en Gipuzkoa con registros como los 136km/h de Zarautz, 125,2 km/h en Jaizkibel o los 104,8 km/h de Miramón. La jornada de hoy ha arrancado con el viento sur presente y con los avisos amarillos por rachas en Gipuzkoa vigentes solo hasta las seis de la mañana. El departamento de Seguridad solicita precaución sobre todo en las vías secundarias debido a la posible presencia de ramas sobre el asfalto.

El viento irá perdiendo fuerza a lo largo de la jornada aunque se prevé que las temperaturas sigan siendo altas rondado los 22 grados en la costa y 21 en el interior del territorio, donde podrían caer por la mañana algunas gotas o se pueden dar chubascos débiles y dispersos.

Siempre según la previsión de Euskalmet, mañana el viento soplará del sur y las nubes irán en aumento. Durante la mañana se verán algunos claros, pero por la tarde el cielo se cubrirá y es probable que llueva, especialmente en el interior del territorio. El viento soplará de componente sur; será algo intenso por la mañana y amainará a lo largo de la tarde. Las temperaturas comenzarán a bajar de forma ligera. Los termómetros rondarán los 22ºC tanto en la costa como en el interior de Gipuzkoa. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo por fuerte vientos hasta las dos de la tarde por rachas máximas de 90 km/h..

El domingo habrá cielo nuboso, con nubes medias y altas. Probabilidad de chubascos ocasionales y dispersos. Viento flojo a moderado de componente sur, con rachas fuertes en zonas expuestas. El viento perderá intensidad por la tarde y por la noche será de dirección variable. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso.

El lunes sigue el cielo nuboso, con intervalos muy nubosos. Probabilidad de lluvias y chubascos. Viento flojo y variable, con predominio de la componente norte. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso.

