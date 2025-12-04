Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un milano real regresa al nido, donde está su cría, en Gipuzkoa. Iigo Royo

36 aves protegidas han sido tiroteadas y 24 han muerto en los últimos cinco años en Gipuzkoa

En cuatro casos, tres milanos reales y un alcaraván común que murieron, eran especies que se encuentran en peligro de extinción y la Diputación reivindica «una caza responsable»

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:46

Comenta

Por negligencia o simplemente por ocio, 36 aves protegidas o no cinegéticas han sido disparadas en Gipuzkoa los últimos cinco años, de las cuales 24 ... han muerto. Son datos de la Diputación de Gipuzkoa que han llevado a los técnicos del servicio de Fauna y Flora Silvestre a reivindicar una caza «responsable» y a recordar que «únicamente se pueden cazar aquellas especies cinegéticas recogidas en las órdenes forales de vedas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  2. 2

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  3. 3 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  4. 4 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  5. 5

    Dentro del edificio okupado de la polémica
  6. 6 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid
  7. 7

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bilbao
  8. 8

    La incidencia de la gripe se duplica en siete días en Gipuzkoa: Osakidetza recomienda la mascarilla si hay síntomas
  9. 9 Bertsoak sorgindu zituen anaiak, Gipuzkoan maisu
  10. 10 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 36 aves protegidas han sido tiroteadas y 24 han muerto en los últimos cinco años en Gipuzkoa

36 aves protegidas han sido tiroteadas y 24 han muerto en los últimos cinco años en Gipuzkoa