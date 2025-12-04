36 aves protegidas han sido tiroteadas y 24 han muerto en los últimos cinco años en Gipuzkoa

Por negligencia o simplemente por ocio, 36 aves protegidas o no cinegéticas han sido disparadas en Gipuzkoa los últimos cinco años, de las cuales 24 ... han muerto. Son datos de la Diputación de Gipuzkoa que han llevado a los técnicos del servicio de Fauna y Flora Silvestre a reivindicar una caza «responsable» y a recordar que «únicamente se pueden cazar aquellas especies cinegéticas recogidas en las órdenes forales de vedas».

El registro pertenece al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y septiembre de este año, tiempo en el que mirlos, milano reales, cuervos, cigüeñas, gaviotas o buitres han sido víctimas de disparos. Once fueron en 2021, ocho en 2022, nueve en 2023, seis en 2024 y tras los primeros nueve meses de este año hubo dos aves tiroteadas.

La mayoría de ellas, 30, son protegidas según normativas autonómicas y estatales y dos de cada tres han perdido la vida. Cuatro casos son especialmente «graves», ya que afectaron a aves catalogadas como 'especie en extinción'. Se trata de un milano real tiroteado en enero de 2022 en Errezil cuyo estado está recogido como «desconocido» por los servicios forales, otro milano real que murió en noviembre de 2023 en Oñati, un alcaraván común muerto en noviembre del año pasado en Orio y un tercer milano que fue blanco y también murió en diciembre del año pasado en Bergara.

El catálogo vasco de especies amenazadas clasifica en cuatro categorías especies, subespecies o poblaciones de fauna cuya conservación requiere medidas específicas. Se considera que una está en peligro de extinción cuando su supervivencia es poco probable si continúan los factores que causan su situación actual, vulnerable si podrían pasar a estar en extinción si no se corrigen los factores adversos, rara si son poblaciones escasas o muy limitadas pero no tienen riesgo inmediato de extinción, y de interés especial si requieren atención por su valor ecológico, científico o cultural. Estas categorías conllevan prohibiciones como la captura, muerte o destrucción de hábitats y por otro lado existe el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, regulado por un Real Decreto.

De las 30 aves protegidas disparadas, cuatro son las mencionadas en peligro de extinción y doce catalogadas como raras, de las que nueve fallecieron.

Constancia del tiroteo

El departamento de Equilibrio Territorial Verde, en una respuesta escrita remitida en Juntas Generales a instancias de Elkarrekin Gipuzkoa, explica que «cuando se tiene constancia del tiroteo de una especie protegida, el guarda forestal redacta un informe detallado de los hechos, que remite a los servicios técnicos del servicio de Fauna y Flora Silvestre de la Diputación». Si se consigue recoger el animal, que sucede en la mayoría de casos, se traslada al centro de recuperación de fauna silvestre Basabizi, donde se emite el informe forense para certificar la causa de las heridas o muerte del animal. Los servicios forales transmiten la «dificultad» que supone «identificar al autor de los disparos contra especies protegidas», logro que se ha conseguido en solo cinco casos. «Esta dificultad se explica, en primer lugar, porque los tiroteos suelen producirse en zonas alejadas de núcleos poblacionales, donde la presencia de testigos es escasa» y añaden que «en muchos casos las aves no caen en el mismo lugar donde fueron alcanzadas, sino que pueden recorrer grandes distancias antes de desplomarse en áreas alejadas», por lo que «en el momento y lugar del hallazgo los responsables del disparo ya no se encuentran en las inmediaciones, lo que complica determinar y demostrar la autoría».

En los casos en los que han conseguido identificar al autor, la Diputación inicia el correspondiente procedimiento sancionador. Ha remitido a la Fiscalía 24 expedientes desde 2021, aunque se desconoce en la respuesta cuántos han terminado en condena. Sí ponen el ejemplo del alcaraván común muerto en Orio, del que se supo la autoría, pero la Fiscalía «archivó provisionalmente» el expediente.

Estos incidentes han sucedido de manera muy repartida a lo largo del territorio, aunque el municipio con más casos registrados es Hondarribia, con tres, y otros dos se han dado en un entorno muy próximo de Irun y Lezo.