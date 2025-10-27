Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varias personas esperan a acceder a un autobús de Avanza en la estación de Eibar. F. Morquecho

Avanza y los sindicatos alcanzan un preacuerdo que pone fin al conflicto laboral

La empresa que presta el servicio de Lurraldebus que conecta Gipuzkoa con Vitoria, Bilbao y el aeropuerto de Loiu, así como las líneas interurbanas del Alto Deba, pacta mejoras laborales con ELA, UGT, LAB y Aurrera

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:23

Los cuatro sindicatos que conforman el comité de empresa de Avanza (ELA, UGT, LAB y Aurrera) y la empresa de transportes han llegado a un ... preacuerdo que pone fin al conflicto laboral que existía en esta compañía y que llevaba meses afectando a una de las concesiones de Lurraldebus, la que conecta Gipuzkoa con Vitoria, Bilbao y el aeropuerto de Loiu, así como las líneas interurbanas del Alto Deba.

