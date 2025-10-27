Avanza y los sindicatos alcanzan un preacuerdo que pone fin al conflicto laboral

Los cuatro sindicatos que conforman el comité de empresa de Avanza (ELA, UGT, LAB y Aurrera) y la empresa de transportes han llegado a un ... preacuerdo que pone fin al conflicto laboral que existía en esta compañía y que llevaba meses afectando a una de las concesiones de Lurraldebus, la que conecta Gipuzkoa con Vitoria, Bilbao y el aeropuerto de Loiu, así como las líneas interurbanas del Alto Deba.

La diputada de Movilidad de la Diputación de Gipuzkoa, Azahara Domínguez, ha mostrado este lunes su «satisfacción» al conocer que los cuatro sindicatos que conforman el comité de empresa de Avanza han firmado esta mañana en Bilbao un preacuerdo que pone fin a un conflicto laboral que habría provocado diversos paros y huelgas en los últimos meses, lo que había causado afecciones al servicio de Lurraldebus. «Es una excelente noticia, ya que los trabajadores de Avanza van a ver mejoradas sus condiciones laborales», ha subrayado la diputada en un comunicado.

Domínguez ha puesto en valor el trabajo «discreto y continuado» que se ha llevado a cabo en el último año. Además, ha destacado que la mediación del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco ha sido «fundamental para acercar posturas y facilitar el entendimiento entre las partes».

La diputada de Movilidad ha reconocido que «han sido meses complicados, con numerosas jornadas de huelga y una situación que ha generado incomodidades e incertidumbre tanto entre los trabajadores como entre la ciudadanía», y ha querido «agradecer sinceramente la paciencia y comprensión demostradas» por los usuarios durante este tiempo.

De igual forma, se ha felicitado por que «a día de hoy, y gracias a las medidas que hemos ido adoptando, la situación que había en Avanza ya no existe». En este sentido, ha apuntado que durante estos más de dos años, la Diputación ha renovado más del 65% de los autobuses de la flota que componen esta concesionaria, además de hacer «una labor de vigilancia y control continuos» sobre el servicio que Avanza presta, lo que ha provocado que «las incidencias que teníamos en 2023 hayan descendido drásticamente».

Además, en este tiempo, según ha destacado, se han impulsado algunas mejoras, como la renovación de la web de Avanza, la puesta en marcha de la venta telefónica de billetes o la asistencia presencial en el aeropuerto de Loiu.

Subida del 12% hasta 2028

El sindicato UGT, que cuenta con seis representantes en el comité de empresa, ha emitido un comunicado en el que ha destacado que el preacuerdo «respeta la voluntad de la mayoría de la plantilla». La semana pasada, tras las diferentes asambleas celebradas, en los centros de trabajo de Arrasate, Bilbao, Donostia y Vitoria la propuesta del Gobierno Vasco recibió «un contundente 75% a favor de los 260 votos emitidos y tan solo el 23,5% en contra», según ha destacado la central. En su opinión, «es hora de poner fin al desgaste que ha supuesto para la plantilla las muchas jornadas de huelga con motivo del convenio».

UGT valora que el preacuerdo «recoge gran parte de los contenidos reivindicados y plantea una vigencia de 5 años, del 2023 al 2028». Entre las mejoras, destaca una reducción de jornada de 7 horas y 20 minutos anuales para el 2026, 2027 y 2028, alcanzando así las 1.628 horas al finalizar la vigencia de este convenio. Además, cuando se adjudique a esta empresa o a otra la nueva licitación, la jornada anual será de 1.592 horas. En cuanto a la subida salarial, el texto plantea un incremento total del 12,10%. En concreto, la subida para el año 2023 será del 5,4%, para el año 2024 será el 3,1% y para 2025 será el 3,6%, «lo que generará el cobro de importantes atrasos». Además, el nuevo texto contempla las revisiones salariales correspondientes a subidas de categoría, etc., para el personal de taller, administración y taquillas.