Las autoescuelas de Gipuzkoa culpan a Tráfico de los retrasos en los exámenes prácticos Han solicitado una reunión con Pere Navarro, director de la DGT, para desbloquear una situación que lleva enrocada cerca de 3 años IKER MARÍN SAN SEBASTIÁN. Sábado, 1 septiembre 2018, 08:13

La Asociación de Autoescuelas de Gipuzkoa estalló ayer a través de un comunicado de prensa. Los problemas que están teniendo «los ciudadanos que están intentando sacarse el carnet de conducir» han llegado, en su opinión, a una situación límite. Es lo que se desprende de las declaraciones que la entidad realiza en una nota de nueve puntos. La asociación se defienden de estos retrasos y culpa de este problema «a la Jefatura de Tráfico de Gipuzkoa». Llega hasta tal punto su preocupación que han llegado a pedir una reunión con el nuevo director general de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, para revertir una situación en la que insisten ellos «no son los culpables»

Desde las autoescuelas guipuzcoanas explican que los retrasos están creados «por la falta de personal que arrastra la Jefatura desde hace más de 2 años y medio». El resultado, señalan en su comunicado, repercute directamente en las personas que quieren sacarse el carnet de conducir. «En lo que va de año desde Tráfico solo han convocado 5 días de exámenes prácticos por autoescuela, cuando lo normal es que se hubieran convocado 28», indican.

Los datos Cinco dias de examen práctico se han convocado en lo que va de año por cada autoescuela guipuzcoana, cuando lo normal es que a estas alturas de año se hubieran realizado 28 pruebas. Jefatura de Tráfico «Las nuevas citas las dan a un mes vista. Para su responsable es normal». Personal «Nos intentan consolar diciendo que en diciembre vienen 2 personas más, hacen falta 10». Exámenes «Hay alumnos que debían hacerlos en junio. No sabemos si los harán en septiembre».

Los responsables de la agrupación recuerdan que han mantenido reuniones con resultados «casi estériles» con el anterior subdelegado del Gobierno en el territorio y más a menudo «con el responsable de esta jefatura, Alejandro Domínguez, que no ha sabido ni podido mejorar la situación que venimos arrastrando desde antes de la huelga de examinadores que hemos padecido y que ahora quieren desde la Administración justificar como la excusa perfecta para sus demoras». Asimismo denuncian que la asociación se ha puesto en contacto con «distintos políticos del ámbito provincial y regional que no han querido implicarse en el problema».

«Reina el caos»

Más allá de poner el foco en el retraso acumulado en la realización de las pruebas prácticas de conducir, la Asociación de Autoescuelas de Gipuzkoa habla de otra serie de problemas que se acumulan en la Jefatura de Tráfico de Gipuzkoa.

«El caos que reina en sus oficinas es tal que para pedir una cita previa esta la dan a un mes vista, cosa que parece normal para su responsable, habida cuenta que hay administraciones que también tienen ese problema», explican. También hacen referencia en su comunicado al número de personal de la jefatura: «Nos intenta consolar desde el inicio de este año diciendo que en el próximo diciembre se incorporan dos personas más en Gipuzkoa para examinar, cuando en realidad lo que necesita esta jefatura son diez examinadores a diario durante varios meses. Ahora hay cuatro, más algún añadido puntual».

Su hastío llega hasta los máximos responsables de la jefatura guipuzcoana y la jefa de servicio de calidad de la DGT. «Cualquier queja que se les ha trasmitido, tanto a Alejandro Domínguez como a Gema Manzana Llorente solo ha servido para que digan que hacen todo lo posible por subsanar la situación. Bueno el resultado es evidente, no pueden. De 28 días de examen en lo que va de año llevamos 5. Y las citas previas para cualquier gestión son de un mes de espera». En su opinión, los ciudadanos guipuzcoanos están siendo «ninguneados por estas administraciones y tienen que ser conocedores de quienes son los gestores de las mismas», señalan.

Sobre el trato a los futuros conductores dicen que «con este caos» instalado en la jefatura «tienen que aplazar la fecha de sus exámenes, que se lo dicen con 2 días de antelación después de estar esperando mes y medio. Si ese día no puede examinarse por mil causas ajenas a su voluntad, su mala gestión le supone el cobro de una tasa por parte de la Administración para que no le den por suspendido el examen». En estos momentos, apuntan hay alumnos para examinarse desde junio, «y no sabemos si lo podrán hacer en septiembre».