Aurrez aurreko elkarrizketen bidez, giza osasunean eragin duten faktoreak aztertzeko hiru saio
Zikloa irailaren 30ean, urriaren 21ean eta azaroaren 6an izango da Ernest Lluch kultur etxeko areto nagusian 19:00etan
I. M.
Larunbata, 20 iraila 2025, 11:18
Aurrez aurreko elkarrizketen bidez, giza osasunean eragin zuzena duten hiru faktore nagusiren gainean (ariketa fisikoa, ingurunea eta elikadura) ikertzen eta lan egiten duten hiru emakume zientzialari ezagutzeko aukera izango da datozen hiletan egingo den 'Emakume zientzialarien argitan' zikloaren baitan. Zehazki irailaren 30ean, urriaren 21ean eta azaroaren 6an izango dira Ernest Lluch kultur etxeko areto nagusian 19:00etan, eta osasunaren giltzarriak landuko dituzte Maialen Araolaza Arrietak, Aitana Lertxundi Manterolak eta Eli Gallego Moreirok.
Araolaza eibartarra ikerketa biomedikoan doktorea da EHUn eta 'Ariketa fisikoa, ongizaterako giltza' saioa eskainiko du. Fisioterapian diplomatua eta lizentziatua Ramon Llul Unibertsitatean, eta Telemedikuntzako masterra egina du Kataluniako Unibertsitate Irekian. Doktore-tesian adineko emakume osasuntsuen errendimendu funtzionalaren desberdintasunak ikertu zituen, eta gaur egun ildo ezberdinekin kolaboratzen du. Ikerkuntzan dihardu Deustuko Unibertsitateko TherapIker taldean.
Aitana Lertxundi Manterola izango da bigarren solasaldiaren protagonista. Solasaldia urriaren 21ean egingo da, eta honako izenburu hau izango du: 'Ingurunearen osasuna, gure osasuna'. Zarauztarra EHUko Medikuntza Prebentibo eta Osasun Publikoko irakasle agregatua da, EHUko Basque-Environmental Health Research Group ikerketa-taldeko ikertzaile nagusia, BIOGipuzkoa Institutuko Ingurumen Epidemiologia eta Haur Garapeneko ikerketa-taldeko CO-IPa eta CIBERESPeko 28. taldeko ikertzailea. 18 urte daramatza ingurumen-epidemiologiaren ildoan lanean. 2007tik, aktiboki parte hartzen du INMA (www.proyectoinma.org) proiektuan, Jesus Ibarluzearekin koordinatuta. Europako hainbat proiektutan aritu da (ESCAPE, HIWATE eta LifeCycle).
Hirugarren hizlaria, berriz, Eli Gallego Moreiro nutrizionista eta dietista izango da, eta azaroaren 6an jardungo du. Solasaldiaren izenburua: 'Zer da elikadura osasungarria?'. Hondarribiarra nutrizionista eta dietista Elikaeskolaren sortzailea eta zuzendaria da. Nutrizionistek eta psikologo klinikoek osatzen dute lantaldea, eta elikadurarekin zerikusia duten nahasmenduak eta patologiak tratatzen dituzte, alderdi psikologikoari ere arreta jarrita. Heziketari ere garrantzi handia ematen diote, baita ingurune sozialari ere. Ikastaroak, tailerrak eta hitzaldiak eskaintzen dituzte, eta Gallegok berak maiz parte hartzen du komunikabideetan, elikadura osasuntsuan hezteko helburuarekin.
Elhuyarrek eta Donostia Kulturak elkarlanean antolatzen dute 'Emakume zientzialarien argitan' solasaldi-zikloa.
