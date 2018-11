La Audiencia de Gipuzkoa sustituye una condena de cinco años de cárcel por un tratamiento de deshabituación de drogas Los encausados fueron detenidos el año pasado por la Ertzaintza en Elgoibar acusados de traficar con droga en la comarca del Bajo Deba JAVIER PEÑALBA Lunes, 19 noviembre 2018, 12:38

La Audiencia de Gipuzkoa ha sustituido una condena de cinco años de prisión a dos jóvenes con problemas de adicción a las drogas por la realización de un tratamiento de desintoxicación de drogas por un periodo de cuatro años. Los encausados fueron detenidos el año pasado por la Ertzaintza en Elgoibar acusados de traficar con droga en la comarca del Bajo Deba.

La sustitución de la pena privativa de libertad es el resultado de un acuerdo alcanzado este lunes entre la Fiscalía y las defensas de los dos encausados, para los que inicialmente se solicitaban ocho años.

El ministerio público ha reconsiderado su posicionamiento inicial y tras aplicación de la atenuante por grave adicción a sustancias psicotrópicas, unida a la circunstancia de que los investigados se hallan ya inmersos en un programa de tratamiento de deshabituación de estupefacientes, uno en Proyecto Hombre y el otro en la comunidad terapéutica Haize Gain, ha rebajado de ocho a cinco años la pena de cárcel y no se ha opuesto a que la misma quedara en suspenso. No obstante, el fiscal antidroga David Mayor puso como condición de que durante los cuatro próximos años no cometan delito alguno y cumplan con el programa de deshabituación.

Ante el acuerdo entre las partes, el tribunal de la Sección Primera no se ha opuesto a que la condena quede en suspenso, si bien la presidenta de la sala ha advertido a los investigados de que en el supuesto de no cumplan con lo establecido, se acordaría el inmediato ingreso en prisión, donde ya permanecieron poco más de un año en calidad de presos preventivos. Los dos acusados se han mostrado conformes con lo acordado, con lo que la sentencia es ya firme.

Los hechos que han sido objeto de este proceso se remontan a junio de 2017. De acuerdo al escrito de conclusiones de la Fiscalía, entre febrero y junio del año pasado, los investigados desarrollaron una actividad de distribución de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en Elgoibar así como en otras localidades de la cuenca del Bajo Deba.

A los acusados se intervinieron 3,27 kilos de cannabis, 63,5 gramos de anfetaminas y 349 gramos de MDMA, que en su conjunto habrían alcanzado un valor de 62.088 euros en el mercado ilícito. Asimismo, se les ocuparon 39.405 euros en metálico, además de sustancias para cortar la droga, básculas de precisión, útiles para la dosificación, rollos de plástico y bolsas de envasado al vacío, además de dos teléfonos móviles, un rollo de cable y distinto material informático, entre otros objetos.