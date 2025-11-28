Atzegi lanza su nueva campaña reivindicativa: «Quiero que mi hijo tenga derecho a elegir cómo, dónde y con quién vivir»

La asociación guipuzcoana en favor de las personas con discapacidad (Atzegi) ha presentado este viernes en la Diputación Foral de Gipuzkoa una campaña de sensibilización ... que pretende luchar por los derechos de este colectivo. Bajo el lema 'Geurea lortu arte-no vamos a parar', la asociación ha advertido de que «aún hay muchos retos por delante».

Uno de los retos principales, ha señalado Lourdes Salvador, madre de una persona con discapacidad intelectual, es el acceso a la vivienda. «Desde que se creó Atzegi se han conseguido muchos avances, pero también hay muchas metas por alcanzar. En materia de viviendad, a mí me preocupa cómo va a vivir mi hijo Iñaki en el futuro. Quiero que tenga derecho a elegir cómo, dónde y con quién vivir», ha denunciado. Este obstáculo queda reflejado en el decálogo que incluye los derechos y obstáculos más importantes y que se entregará a lo largo del año.

En el acto, además de Salvador, también han estado presentes la diputada foral de Cuidados y Políticas Sociales, Maite Peña; el presidente de Atzegi, Josean Idoeta; el director general de Kutxa Fundazioa, Ander Aizpurua, y Magda Dabrowska, persona con discapacidad que forma parte de Atzegi. Según ha comentado la diputada, una sociedad justa «no se construye de la noche a la mañana» y ha reinvidicado la necesidad de «trabajar juntos entre toda la comunidad para defender los derechos».

Idoeta, por su parte, ha señalado que el objetivo de la campaña es que la sociedad sea consciente de que una «Gipuzkoa inclusiva se construye entre todos». «Queremos que se respeten y defiendan los derechos de las personas con discapacidad intelectual y no podemos hacerlo solos», ha remarcado.

El presidente la Kutxa Fundazioa, Ander Aizpurua, ha destacado la labor social de Atzegi. «La asociación es un claro ejemplo de superación y de cómo aunar en torno a un proyecto a familias y personas voluntarias para hacer más fácil la vida a las personas con discapacidad», ha concluido.

Concentración el martes

El pistoletazo de salida de la campaña tendrá lugar el martes 2 de diciembre, un día antes del Día Mundial de las Personas con Discapacidad Intelectual. Ese día a las 18.15 horas tendrá lugar una concentración en el Boulevard de Donostia. «Tenemos muchas cosas que reinvindicar y nos gustaría que viniera todo el que quisiera porque cuantos más seamos, más lejos llegará nuestra voz», ha animado Dabrowska.

Después de la concentración, a las 19.00 horas, tendrá lugar el acto anual de Atzegi en el Teatro Principal de la capital guipuzcoana.