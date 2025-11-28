Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cargos institucionales y miembros de la asociación durante la presentación de la campaña este viernes. Gorka Estrada
Discapacidad intelectual

Atzegi lanza su nueva campaña reivindicativa: «Quiero que mi hijo tenga derecho a elegir cómo, dónde y con quién vivir»

La asociación guipuzcoana en favor de personas con discapacidad intelectual advierte de que hoy en día «aún hay muchos retos por delante»

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:55

Comenta

La asociación guipuzcoana en favor de las personas con discapacidad (Atzegi) ha presentado este viernes en la Diputación Foral de Gipuzkoa una campaña de sensibilización ... que pretende luchar por los derechos de este colectivo. Bajo el lema 'Geurea lortu arte-no vamos a parar', la asociación ha advertido de que «aún hay muchos retos por delante».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

