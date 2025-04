«Me dio el ataque en el sitio perfecto y me salvaron» Reanimación. Una enfermera y dos ertzainas salvan la vida de Honorio, que entró en parada cardiaca en plena calle en Errenteria. «Fue todo muy rápido pero salió bien»

ANA CHUECA Domingo, 5 de julio 2020, 15:21

Una manualidad, una figurita que haga gracia o el recuerdo de las últimas vacaciones de algún familiar. Son los llaveros habituales. Que no pesen mucho pero que ayuden a la hora de encontrar las llaves en los bolsillos. Esta suele ser su finalidad más común. El llavero de Miryam Jauregui, enfermera de Errenteria, fue el salvavidas de Honorio, de 75 años y también vecino de esta localidad, que hace una semana sufrió una parada cardíaca en la calle, cerca de la comisaría de la Ertzaintza. Una mascarilla «doblada en un llaverito» es lo que le permitió a Miryam hacer el boca a boca, como parte de las maniobras de reanimación, a este vecino. Estas mascarillas son de emergencia profesional para reanimación respiratoria y de uso inverso: en vez de ponérselo uno mismo, se pone al paciente que hay que reanimar y así se evitan posibles contagios cuando el contacto es indispensable. «Es una medida de protección para que el sanitario no se infecte por si acaso el paciente padece alguna enfermedad infecciosa», explica esta enfermera.

Todo ocurrió hace una semana, el domingo 21 de junio. Mientras Miryam paseaba con una amiga se encontró con Honorio y su mujer. En un principio creyó que a lo mejor estaba mareado por un golpe de calor –aquel día las temperaturas fueron altas–. Pero el instinto le hizo acercarse a ver qué pasaba. Al ver que el hombre no respiraba y no tenía pulso comenzó las maniobras de reanimación.

Afortunadamente, dentro del susto, el suceso ocurrió en las inmediaciones de la comisaría de la Ertzaintza de Errenteria. Al encontrarse cerca, los agentes Antonio A. y Tony V. llegaron enseguida y pudieron acercar el desfibrilador que tienen en la comisaría y ayudar al ciudadano que Myriam estaba atendiendo. Los tres juntos lograron sacar de la parada cardíaca a Honorio mientras llegaba la ambulancia. El errenterriarra se encuentra ya en casa y descansando. «Me dio el ataque en el momento perfecto, en el sitio perfecto», les dijo él a sus salvadores a modo de agradecimiento y por la suerte de que se encontraran cerca.

«Llevaba muy pocos ciclos de RCP cuando llegó la primera patrulla», recuerda la enfermera. «Fue todo tan rápido y tan perfecto. Cada uno de los que actuamos aquel día tenemos unos protocolos y modos de funcionar distintos, pero ante una urgencia como aquella que nos pilló completamente de imprevisto, supimos actuar coordinados», pone de manifiesto Miryam. «Trabajando en equipo las cosas salen bien. Cualquiera hubiera pensado que esto lo habíamos entrenado antes».

«Estamos encantados con la actuación y resultados que tuvimos», dice Miryam, feliz y consciente de que «por muy bien que hagas la RCP, aunque la hagas de manual, no siempre sale bien». Después de enfrentarse a este tipo de situaciones no es raro repasar una y otra vez cada uno de los instantes para ver qué se podría haber mejorado. Miryam lo ha hecho. Probablemente también los ertzainas que acudieron con el desfibrilador. «Poco cambiaría de aquel día», dice ella.

Miryam reconoce que la coordinación entre ambos cuerpos no es siempre sencilla, ya que tienen distintas formas de trabajar que responden a necesidades distintas. Por eso ve lo que pasó el fin de semana pasado como una estupenda oportunidad para que la coordinación «en cuanto a protocolo» no solo sea más habitual sino que se implante en la medida de lo posible. «Más que nada porque se ha visto que si trabajamos en equipo los resultados son brillantes».

Para el agente Tony, «la coordinación y la rapidez» para atender la situación de emergencia con la enfermera fue «clave para el éxito. Una gran unión y profesionalidad que consiguió sacar a la víctima de esa parada con la ayuda del desfibrilador». Un aparato, añade el agente, que sería aconsejable llevar en todos los vehículos de emergencias de la Ertzaintza «ya que somos los primeros en llegar a los incidentes al estar en las calles en todo momento».

Diferente que en Urgencias

Para la enfermera, era la primera vez que se enfrentaba a una parada cardíaca en la calle en sus cinco años de experiencia. Sí que ha tenido que realizar las maniobras de reanimación mientras trabajaba en urgencias o hacía servicios voluntarios de ambulancia con DYA Gipuzkoa. En esos casos «tienes todo a mano» y «el protocolo está muy claro en la cabeza», no es lo mismo que estar «en la calle de chándal. Mi única herramienta era yo». Lo único, reconoce Miryam, es que «la técnica la tengo más trabajada», aunque no dejas de encontrarte «desnuda» ante la situación. «Actuamos perfecto para no ser un grupo sanitario», vuelve a recordar.

Para el cuerpo de la Ertzain-tza de la comisaría de Errenteria fue la segunda intervención de este tipo en las últimas semanas, «algo muy poco habitual. Son situaciones ante las que, aunque estás entrenado, no esperas nunca tener que poner en práctica lo enseñado. Que en menos de un mes tenga que intervenir en dos paradas cardiorrespiratorias y se consigan revertir son una de las actuaciones más gratificantes en estos cerca de 30 años de servicio en las calles en Seguridad Ciudadana», manifiesta el agente Tony V.

Para los tres protagonistas, así como para Honorio, aquel domingo quedará en su recuerdo y también «el vínculo creado» entre la enfermera que coordinó la RCP y los ertzainas que intervinieron. A todos les gustaría que «no se quede en una simple colaboración ni en una anécdota. El trabajo en equipo es vital», recalcan estos profesionales.