«Asier murió por una agresión machista, queremos que conste así y que no se olvide» Familiares y amigos de Asier Niebla se manifestaron ayer en Urnieta. / MIKEL FRAILE La familia del joven de Urnieta fallecido tras recibir un golpe la pasada Semana Grande reivindica que su caso se registre como violencia de género AMAIA CHICO SAN SEBASTIÁN. Lunes, 26 noviembre 2018, 06:43

«Asier murió por una agresión machista». Es la cuarta víctima mortal de este tipo de violencia en Euskadi este año, aunque los datos oficiales del Ministerio de Presidencia e Igualdad solo recogen dos, a Maguette y a María José, asesinadas por su marido y exmarido en Bilbao y Vitoria, respectivamente. Esta estadística de víctimas de la violencia de género solo alude a «mujeres parejas o exparejas y a menores». Deja fuera a la madre de María José, Florentina, y a Asier Niebla, la única víctima de la violencia machista este año en Gipuzkoa. Por eso, la familia del joven de Urnieta quiere que su caso aparezca registrado. Porque Asier falleció en octubre como consecuencia del golpe que un individuo le propinó dos meses antes, una noche de Semana Grande, por el simple hecho de estar hablando con su expareja. «Queremos que conste, que no quede como una agresión» de otra índole con consecuencias fatales.

La familia de Asier aprovecha el Día Internacional contra la Violencia de Género para «visibilizar» que también hay hombres que han sido víctimas y han muerto por culpa de la violencia machista. Lo hace asumiendo que son las mujeres las que más sufren este tipo de comportamientos, pero también desde la convicción de que «si luchamos por la igualdad», las víctimas masculinas merecen asimismo ser reconocidas como tales. «Porque Asier sufrió el ataque de celos» de otro hombre, de unos 30 años, por el simple hecho de estar hablando con la «exnovia» de ese individuo, en prisión provisional desde agosto, recuerdan fuentes de la familia.

Los allegados del urnietarra de 28 años no quieren entrar, de momento, en más detalles del caso, que aún está en fase de instrucción, en la que se intenta determinar si el acusado llevaba un tiempo realizando un seguimiento a su expareja. Pero la familia reconoce la «rabia», además del dolor, que siente por la pérdida de Asier como consecuencia de una «brutal agresión» por celos. «¿Pero qué herencia estamos dejando a nuestros hijos?», se lamentan, mientras reclaman que la muerte del joven «no se olvide».

Asier Niebla murió el pasado 11 de octubre, después de permanecer dos meses en coma ingresado en el Hospital Donostia, como consecuencia de las graves lesiones que sufrió en la cabeza tras recibir la agresión. Los hechos sucedieron durante la primera noche de fiesta de Semana Grande, la madrugada del domingo día 12 de agosto. El joven de Urnieta se encontraba fuera de un bar en la calle Perujuantxo, de la Parte Vieja, hablando con una chica. En un momento dado, al parecer sin mediar palabra, otro joven se le acercó por detrás y le propinó un fuerte puñetazo en la cabeza, que le hizo desplomarse al suelo. El fuerte impacto contra el asfalto le produjo un grave traumatismo en el cráneo que le dejó en coma, situación que no pudo superar y tras dos meses ingresado, falleció. La investigación de la Guardia Municipal permitió detener el lunes al agresor, que tras declarar ante el juez fue enviado a prisión, donde permanece.

Repulsa social

Las concentraciones de repulsa no se hicieron esperar. El alcalde de la ciudad trasladó su solidaridad a la familia por el «triste suceso», y al día siguiente tanto el consistorio donostiarra como el de Urnieta aprobaron sendas declaraciones, en las que calificaron los hechos como «violencia machista» y expresaron «su más firme rechazo y condena».

Dos meses después, cuando Asier falleció, su familia reclamó justicia para el joven y «penas severas» para casos de agresiones machistas como la que le costó la vida. «Es una sinrazón», incidieron sus allegados, amigos y vecinos. «No podemos dejar de herencia un mundo en el que las mujeres tengan que ir corriendo a sus casas mirando atrás, o acompañadas a las dos de la mañana por miedo. Ni que nuestros hijos e hijas mueran a manos de parejas despechadas por los celos, ni que salgan de fiesta un día y no vuelvan». La familia se remite hoy a aquellas palabras que pronunciaron el pasado 20 de octubre, en la concentración celebrada en Urnieta para recordar a Asier. «Él ya no va a volver, pero es importante que no se le olvide. Las estadísticas deberían cambiar para incluir también a los hombres víctimas de violencia machista. Queremos igualdad también en este tema», reclaman sus allegados.