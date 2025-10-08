Asensio denuncia la «persecución política» de GuraSOS y estudia demandar a sus responsables

El diputado de Sostenibilidad de Gipuzkoa y presidente del consorcio de residuos (GHK), José Ignacio Asensio, elevó ayer el tono de sus reproches a la ... plataforma GuraSOS, contraria a la incineradora de Zubieta, y anunció que estudia emprender «todas las acciones legales que consideremos oportunas» contra los responsables de la asociación «Joseba Belaustegi y Joxe Mari Izeta» para «defendernos» ante la «reiteración de afirmaciones falsas y difamatorias» con las que, en opinión de Asensio, GuraSOS «busca dañar la reputación de nuestras instalaciones y de quienes las gestionamos».

Una estrategia que el máximo responsable del complejo donde se tratan los residuos urbanos de Gipuzkoa y que permitió el cierre de los vertederos, calificó de «persecución política» con afirmaciones e iniciativas que «carecen de veracidad». Asensio recordó a este respecto que «todos y cada uno de los 40 procedimientos judiciales abiertos» por GuraSOS contra la incineradora «han sido hasta la fecha desestimados por todos los tribunales», lo que no ha evitado que las batallas jurídicas contra la planta hayan supuesto para la Diputación unos costes de defensa de 1,8 millones de euros.

La reacción del presidente de GHK se produjo después de que los responsables de la plataforma señalados ofrecieran una rueda de prensa en la que recordaron que los próximos 4, 5 y 6 de noviembre está previsto que se celebre en el Juzgado de Instrucción número 5 de San Sebastián el juicio por un presunto delito contra el medio ambiente por los vertidos a la regata Arkaitzerreka, a su paso por Usurbil, producidos en julio de 2022. Avanzaron que en la vista comparecerán en calidad de investigadas 17 personas vinculadas a las empresas Ekondakin y Ekobal, concesionaria y operante de la incineradora.

En esa comparecencia volvieron a citar a Asensio, así como al director general y a la directora técnica de GHK, a los que advirtieron de que tratarán de achacar «responsabilidades penales» a pesar de que, como recordó el diputado, durante la fase de instrucción del caso la Fiscalía les «eximió de toda responsabilidad» por este suceso.