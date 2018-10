Asalto a cuatro empresas en Idiazabal Los ladrones realizaron un butrón para acceder de una empresa a la otra. / FOTOS: JOSETXO MARÍN Desconocidos irrumpen en pabellones tras abrir boquetes en las paredes y forzar puertas | JAVIER PEÑALBA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 20 octubre 2018, 08:54

Si el miércoles una banda de ladrones asestaba un golpe en una joyería en pleno centro de San Sebastián, ayer otro grupo de malhechores hacía lo propio en cuatro empresas de Idiazabal. «Venían claramente buscando dinero. Han revisado la oficina de arriba a bajo y como no tenemos caja de seguridad se han ido con las manos vacías. Eso sí, nos han causado bastantes desperfectos. Hace tiempo tomamos la decisión de no dejar dinero dentro», afirmó la responsable de una de las firmas atacadas, que reclama una mayor presencia policial en la zona. La Ertzaintza mantiene abierta una operación para identificar a los autores de estos robos.

La oleada de delitos comenzó en torno a las doce y media de la noche de ayer. Tres individuos, a abordo de un vehículo de alta gama, según precisaron fuentes consultadas, accedieron al polígono industrial de Goardia, situado a medio camino entre Segura e Idiazabal. El objetivo no era otro que asaltar cuantas empresas pudieran. Al final, les dio tiempo a entrar en cuatro: Gaur Logistika, Embalajes Zabala, Ekoerein y otra de indumentaria de seguridad para trabajadores.

A una de ellas accedieron tras forzar la puerta de entrada y desde allí, mediante un butrón, llegaron a la contigua. En las dos empresas restantes, el método puesto en práctica fue similar, solo que en lugar de violentar la puerta realizaron un boquete en la fachada. En cuanto terminaron en este pabellón irrumpieron en el de al lado gracias a la práctica de un segundo butrón.

Fuentes consultadas indicaron que los autores solo lograron llevarse una reducida suma de dinero, «apenas unas monedas», indicaron desde una de las empresas. En otra de las firmas, la dedicada a la venta de material y prendas de seguridad, sustrajeron diverso calzado. «Si los ladrones eran tres, cada uno se ha llevado unas botas, uno tenía de pie el número 42, otro el 43 y el tercero el 44», indicaron.

Fuentes del Departamento vasco de Seguridad confirmaron que los asaltantes se vieron obligados a abortar los robos después de que se activara la alarma de uno de los negocios. Eran las 3 horas y 37 minutos. Agentes de la Ertzaintza se personaron en el escenario de los hechos, aunque para entonces los ladrones habían emprendido la huida. Policías especializados en inspecciones oculares acudieron al lugar, donde recogieron diversas evidencias para identificar a los autores.

Mayor vigilancia

Empresarios de la zona consultados mostraron su preocupación por la reiteración de robos que se han cometido en la zona. Algunos de ellos han sufrido hasta tres. «Nos gustaría que hubiera una mayor vigilancia. Estamos entre Segura e Idiazabal y casi nadie se preocupa de nosotros. Yo hace tiempo decidí no dejar dinero en las instalaciones. A veces hasta me dan ganas de poner un cartel en el exterior advirtiendo de que no hay nada de valor», manifestó la titular de una de las empresas asaltadas ayer.

«Ahora, en los próximos días, seguro que vendrán ertzainas con más frecuencia, pero dentro de un tiempo volveremos a estar igual», añadió.

Los afectados coinciden en señalar que los ladrones de ayer «tenían un único objetivo: el dinero. No iban a por ordenadores u otro tipo de material. Tampoco querían los productos que vendemos o fabricamos. Te ponen la oficina patas arriba en busca de la caja fuerte y como no la encuentren, hasta rompen los falsos techos por si pudiera estar ahí. Luego, empiezan a revisar los archivadores y comienzan a tirar la documentación al suelo, pensado que puede haber billetes escondidos. Al final, te causan un destrozo», reconoce otra de ellas.

Además de los cuatro robos registrados en Idiazabal, otra empresa del polígono Laskibar de Irura sufrió también ayer un corte del cableado con el objetivo de inutilizar el sistema de alarma y poder acceder al interior.