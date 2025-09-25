«Me arrepiento de no haberme operado antes; ha salido todo perfecto y vuelvo a ser feliz»

Mirari Gómez San Sebastián Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Hay decisiones que cambian vidas. Y un ejemplo de ello es Ion Kortabarria, un oñatiarra afincado en Aretxabaleta que, a sus 77 años, ha logrado dejar atrás los dolores y los problemas de movilidad derivados de una cadera desgastada.

Y es que la edad y el tiempo no perdonan, pero este último no se puede recuperar y ahora Ion es consciente de que podría haberse ahorrado mucho sufrimiento. «No podía casi ni andar, me costaba mucho salir a la calle y cuando íbamos a cualquier sitio, me tenía que sentar porque no podía mantenerme en pie», recuerda, añadiendo que a ese intenso dolor se le asociaba un problema de movilidad en la realización de gestos cotidianos: «No era capaz de girarme o darme la vuelta».

A pesar de la sintomatología, Ion rehusaba pasar por quirófano «porque tenía miedo a la operación. Me apoyé mucho en mi mujer y ella me decía todo el tiempo que tenía que hacer algo, que estaba perdiendo vida». El miedo podía con sus ganas de 'curarse', hasta que un día cambió de opinión: «Me di cuenta de que no podía más y me decidí a operarme».

Ion Kortabarria «No podía casi ni andar y me tenía que sentar enseguida; ahora no tengo nada de dolor y puedo ir andando a cualquier sitio»

Para ello, acudió a Policlínica Gipuzkoa, concretamente al Área de Traumatología, donde el doctor Adrián Cuéllar le recibió en consulta. Tras una exploración en la que se vio que Ion «tenía un dolor intenso en la zona anterior del muslo, irradiado hacia la ingle, que le limitaba para la vida cotidiana y que le generaba pérdida de movilidad», el especialista solicitó una radiografía que terminó por confirmar el diagnóstico de desgaste de cadera. «Se apreciaba una pérdida completa del cartílago a nivel de las articulaciones de la cadera», recuerda el doctor Cuéllar, agregando que el dolor se produce «por la falta de cartílago tanto en la cabeza del fémur como en el fondo del cotilo». Dicha pérdida provoca que «se vaya rozando hueso con hueso, produciendo el dolor y la limitación de la movilidad en la articulación».

«No me enteré de nada»

El tratamiento para ese desgaste de cadera estaba claro: «Le recomendamos que si quería volver a tener una vida normal tanto cotidiana como deportiva se sometiera a una cirugía de prótesis total de cadera».

La operación consiste en «eliminar la cabeza del fémur y sustituir esa zona desgastada por una prótesis total» que está compuesta por dos partes, «una que va ensamblada a la pelvis, con forma de hemiesfera; y otra parte que se introduce en el fémur. Ambas forman una nueva articulación que es lo que se implanta al paciente», cuenta el doctor Cuéllar. Se trata de una cirugía «muy habitual», dado que «cada semana realizamos varias operaciones de este tipo», admite el traumatólogo, apuntando, además, que «el porcentaje de riesgo en la misma es muy bajo».

Dr. Adrián Cuéllar «No hay límite de edad para la colocación de prótesis de cadera; se estima que pueden durar más de 30 o 40 años»

Así fue, precisamente, el caso de Ion, que se operó hace apenas dos meses para colocarse la primera de las dos prótesis. «Ingresé a las 15 horas y una hora más tarde estaba camino al quirófano. Allí no me enteré absolutamente de nada, fue una operación muy limpia. A las 21.00 me subieron a la habitación y a medianoche ya estaba cenando», rememora con la sonrisa propia de quien se sintió «fenomenalmente atendido».

Tras cuatro días de ingreso, Ion pudo regresar a su hogar y ahora confiesa estar «muy contento y muy feliz» con el resultado, pero, al mismo tiempo, «arrepentido» de no haber tomado antes la decisión: «Ahora veo que he perdido un montón de años y me arrepiento de no haberme operado antes. Ha salido todo perfecto, sin nada de dolor y vuelvo a ser feliz. Porque ahora puedo ir a cualquier sitio andando, ¡y eso que todavía tengo la otra cadera sin operar!».

A Ion todavía le queda colocarse la prótesis en la segunda cadera, fechada para el próximo mes de enero: «Estoy deseando que llegue. Espero que vaya todo igual de perfecto y poder volver a subir algún día el Aizkorri».

El posoperatorio no es complejo y «la idea es que al día siguiente de la operación ya empiecen a movilizarse con unos primeros pasos por la habitación y ejercicios en la cama de flexión y extensión de cadera». Con estos ejercicios y otros adicionales como la bicicleta estática, «en muchos casos no es necesario acudir a centros de rehabilitación», apunta el doctor Cuéllar, incidiendo en que «tras la colocación de la prótesis a los pacientes se les da bastante libertad de movilidad. Sí que pedimos precaución a la hora de realizar movimientos forzados de la articulación, pero no ponemos restricciones». De hecho, «hay quien en cuestión de días está conduciendo».

Por último, apunta que se trata de una intervención para la que «no hay límite de edad: nos fijamos en la limitación de la calidad de vida del paciente y por muy joven que sea, también se les recomienda operarse dado que estos modelos de prótesis pueden durar más de 30 o 40 años».