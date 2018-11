Karlos Arguiñano está de celebraciones Arguiñano muestra su nuevo libro en la terraza de su restaurante Mendilauta de Zarautz. / LUSA Arguiñano presenta el libro '1.000 recetas de oro', un homenaje a la comida «de casa» y a los productos «de aquí» SARA ECHEVARRIA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 16 noviembre 2018, 12:59

Karlos Arguiñano está de celebración. Este año ha cumplido 70 años de vida, 50 en los fogones y 30 en la televisión. No ha querido festejarlo de otra manera que con sus lectores. Por este motivo, ha escrito el libro '1.000 recetas de oro', que presentó ayer en su restaurante Mendilauta de Zarautz.

Con estas mil recetas, Arguiñano ha querido hacer un homenaje a todos los platos, productos y técnicas que le han llevado a convertirse en un cocinero de referencia. «En este libro he recopilado platos domésticos y únicos de toda mi carrera, esos que puede hacer cualquiera en su casa», explicó el cocinero.

En el libro se ve reflejado el cuidado y el amor que tiene el zarauztarra por la materia prima, las elaboraciones sencillas y la innovación. De hecho, Karlos Arguiñano ha incorporado recetas variadas y para todo el año. «Las hay de las cuatro estaciones y para todos los gustos», contó.

Del mercado a la boca

Arguiñano también ha querido aprovechar la ocasión para animar a sus seguidores a que vayan al mercado a hacer la compra, se decanten por los productos de temporada y cuiden su alimentación, porque «no te lleva tanto trabajo y es mucho más divertido y ameno».

El cocinero afirmó que es de los que van a comprar «al casero de al lado de casa» o al mercado y aunque «tenga una idea general», suele ir «improvisando». Variar los alimentos y que sean sin procesar «es esencial para que los platos salgan bien», añadió el chef.

Además, Karlos Arguiñano también hizo hincapié en que hoy en día la sociedad está acostumbrada a que «todo sea ya», inmediato, instantáneo y rápido, «pero la cocina no es así, hay que tratarla con mimo».

El libro '1.000 recetas de oro' es una forma de mostrar que si se quiere, se puede comer de manera saludable. «Quiero que la gente comprenda que comer bien no significa comer mucho y caro, es alimentarse de forma variada y con productos locales», aseguró Arguiñano. «Aquí, en el norte, se come de miedo, vamos para chuparte los dedos, pero si uno se lo propone puede comer bien en cualquier parte del mundo».

La comida de la amona

«Una vez me fui de viaje cuando vivía con 'los aitas' y lo que más eché de menos no fue ni a la familia, ni a los amigos, fue, sin duda alguna, la comida de casa». A través de esta anécdota quiso transmitir que no hay que perder las costumbres. «¿Qué comerán nuestros hijos, nietos o biznietos cuando no esté la comida de la amona?», se preguntaba. «Es cierto que no debemos preocuparnos por el pasado, porque no se puede cambiar, pero sí debemos ocuparnos del presente y del futuro, porque está en nuestras manos», expuso.

Nada más y nada menos que 6.500 programas televisivos ha hecho el cocinero más mediático y ha querido celebrarlo con todos sus lectores y seguidores. «Algo habré hecho bien», comentaba entre risas. Por eso, Karlos Arguiñano ha incorporado entre sus mil recetas variadas las que son «de toda la vida y a su vez especiales» como el arroz caldoso con tempura de borraja, los canutillos de pastel de pescado, el 'bloody mary' con berberechos o la crema de calabaza con cigalita y beicon, entre otras.