Jóvenes juegan a baloncesto en el centro de menores de Amorebieta. I Ignacio Pérez

El argelino detenido por abandonar a su hijo en Donostia estudiaba en Alicante

Pese a tener concedida una «estancia» en la localidad levantina hasta junio de 2026, dejó al menor para que ingresara en un centro tutelado en San Sebastián

Ainhoa de las Heras

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:32

Comenta

A. G., de 54 años y origen argelino, detenido por abandonar a su hijo menor de edad para que fuera tutelado por la Diputación de ... Gipuzkoa, tenía concedida una «estancia por estudios» hasta junio del año que viene, y vivía en Alicante, según la nota de prensa hecha pública ayer por la Delegación del Gobierno en el País Vasco sobre el caso destapado ayer por este periódico. Pese a encontrarse residiendo en el Levante, había dejado a su hijo el pasado mes de mayo para que fuera considerado un menor emigrante no acompañado (mena) e ingresara en el centro Uba, en San Sebastián.

