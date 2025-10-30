El argelino detenido por abandonar a su hijo en Donostia estudiaba en Alicante

A. G., de 54 años y origen argelino, detenido por abandonar a su hijo menor de edad para que fuera tutelado por la Diputación de ... Gipuzkoa, tenía concedida una «estancia por estudios» hasta junio del año que viene, y vivía en Alicante, según la nota de prensa hecha pública ayer por la Delegación del Gobierno en el País Vasco sobre el caso destapado ayer por este periódico. Pese a encontrarse residiendo en el Levante, había dejado a su hijo el pasado mes de mayo para que fuera considerado un menor emigrante no acompañado (mena) e ingresara en el centro Uba, en San Sebastián.

El arresto se practicó el pasado martes 21 de octubre en Alicante, donde había sido citado en la comisaría provincial de la Policía Nacional. El hombre, acompañado por una mujer que decía ser la tía del menor, se había personado en el hogar donostiarra para visitar a su hijo. Desde el centro alertaron a la Brigada de Extranjería y Fronteras de Gipuzkoa, que se encarga de realizar el registro de menas. De inmediato, los agentes se personaron en Uba, pero el hombre ya se había ido.

Reagrupamiento familiar

Según las pesquisas practicadas por los policías, padre e hijo habían viajado en avión hasta Alicante el pasado mes de mayo. Desde la localidad costera, tomaron un autobús hacia Bilbao, donde el padre dejó al chaval con un «amigo», que, a su vez, le trasladó a San Sebastián. La familia conocía a un menor argelino que estaba en el centro de Uba y les había transmitido que allí «se está muy bien».

Tenían «instrucciones» claras sobre «el lugar y la forma en que debía presentarse para ser legalmente acogido y tutelado». El joven logró entrar en el centro de Uba, donde había permanecido desde el pasado mes de mayo. Según detalla la Delegación del Gobierno en el escrito oficial, el progenitor se presentó en el hogar el pasado 8 de octubre y preguntó por su hijo. Ante el cuidador, el hombre y la mujer que le acompañaba se presentaron como el padre y la tía del menor.

Antes de que llegara la Policía, el padre había desaparecido, pero como estaba identificado, terminaron deteniéndole en Alicante, donde residía y estudiaba español, bajo la acusación de un delito de abandono de menor. Advertido de que debía hacerse cargo de su hijo, A. G. se presentó en San Sebastián el pasado jueves, 23 de octubre, para recoger al chaval. De esta forma, se completó con éxito el reagrupamiento familiar y la tutela por parte de la Administración pública vasca, quedó paralizada.

Se trata de la última detención desde el pasado verano de media docena de padres que han dejado a sus hijos menores en Euskadi para que sean acogidos en la red foral. Además, se estudian una veintena más de casos.