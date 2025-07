El arenal de Hendaia se vacía de cigarrillos pero se llena de polémica

Pablo Campano Viernes, 18 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Desde hace un par de semanas está prohibido fumar en las playas de la costa francesa. El objetivo del gobierno del país galo es claro: crear la primera generación libre de tabaco para el año 2032, con la intención de proteger la salud de todos los menores de edad del país. Por ello, desde primeros de este mes es ilegal encender un cigarrillo no solo en las playas, también en los parques y en los jardines públicos, lugares en los que suele haber concentración de niños. Esta prohibición afecta a algunas playas muy frecuentadas por guipuzcoanos, como lo es la de Hendaia, donde ya no se ve a gente fumando sobre la arena, o al menos, así fue durante la visita que hizo este diario para testar el cumplimiento de esta nueva norma.

Carolina Gloria viene a esta playa con su familia desde Baiona. «Prohibir fumar en la orilla es una buena idea para cuidar la salud de los niños. Además, creo que la ausencia de humos mejora el ambiente de la playa. Era algo molesto para todos, no solo para los más pequeños», expresa mientras sujeta a su hijo en brazos.

Muy cerca de la toalla de la familia de Gloria hay dos chicas montando una tienda de campaña. Se trata de Chloe Kolo, que vive en París, y una amiga suya que viene desde Estados Unidos. Mientras ambas aseguran las sujeciones de la tienda en la arena, Kolo declara que «como ciudadana francesa, estoy muy a favor de esta norma. No solo es positiva para la infancia, también va a ayudar a la conservación del medio ambiente. Mucha gente tiraba colillas a la arena y cuando la concienciación no funciona, este tipo de medidas son la única solución. Me alegro de que ya no exista esa posibilidad y de que se obligue a respetar la naturaleza y el bienestar de los menores».

También ha elegido la localidad fronteriza como destino vacacional y considera la nueva ley como beneficiosa para el cuidado del ecosistema marítimo Phillipe Mourat, natural de Burdeos. «Fumar es una actividad sucia que deja restos. Si esos restos acaban en el océano, es malísimo para la flora y la fauna marina. Que se aprueben este tipo de leyes me parece una buena señal de cara al futuro», afirma descansando en un banco del paseo marítimo mientras disfruta de la tranquilidad que ofrece este lugar.

Sentado en el lado opuesto de ese mismo banco se encuentra Antonio García, natural de Valladolid, que visita la parte francesa de la bahía de Txingudi por primera vez. «Yo no soy fumador y no estaba informado al respecto. En mi opinión, esta es una norma muy apropiada. No quiero que mis hijos ni los de nadie tengan que respirar el humo. Espero que en España se imponga una ley similar pronto, no tiene mucho sentido que se pueda fumar en la playa si no se puede hacer en las terrazas», sostiene, con el bañador todavía mojado tras haber estado refrescándose en aguas del mar Cantábrico.

Decisión controvertida

Pese al establecimiento de esta nueva medida, Francia no prohíbe fumar en terrazas, como sí sucede en España. Por ello, en los alrededores de esta playa, y sobre todo en los chiringuitos, aún se pueden observar locales y turistas disfrutando del humo del tabaco. Es el caso de Patrick Corail, vecino de Hendaia. «No tiene sentido prohibir fumar en las playas, porque están al aire libre. Debería bastar con exigir a los fumadores apartarse a una zona donde no haya niños. Aquí sería muy fácil porque esta playa es bastante grande», afirma sentado en una mesa del establecimiento con un cenicero humeante en el centro.

Mikel Valero acostumbraba a tomar el sol en la arena con un cigarro en la boca. «Me habéis ahorrado una multa, porque la verdad es que no me había enterado de la prohibición», reconoce al enterarse de la noticia. Mientras aparca su bicicleta justo delante de la playa de Hendaia, Valero muestra su disconformidad con la normativa, ya que considera que «se restringe la libertad de la gente». A su juicio, el verdadero objetivo es «aumentar la recaudación». La multa por fumar en cualquiera de los estos espacios públicos es de 135 euros, pero puede ascender hasta los 750.

Calvin Stephanne, natural de San Juan de Luz, aplica la misma rutina que Mikel durante sus vacaciones. «La verdad es que comprendo la norma, pero no estoy de acuerdo con ella. Yo siempre que fumaba en la playa tiraba las colillas a las papeleras. Además, siempre procuro ser respetuoso y no hacerlo muy cerca de nadie, y menos de niños. No veo qué problema hay con que la gente que tenemos todo eso en cuenta fumemos en el arenal», manifiesta entre calada y calada. Stephanne también reconoce que desconocía esta nueva ley, aunque asegura que «la tendré en cuenta a partir de ahora». Y añade en todo irónico: «ya no se puede fumar ni en parques, ni plazas, ni colegios y ahora tampoco en la playa. Pronto no dejarán fumar ni en casa».

