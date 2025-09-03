Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Momento en el que los bomberos trabajan en la extinción del fuego en la AP-8.

Arde un vehículo en la AP-8 a la altura de Zestoa y obliga a cortar la carretera

La avería de un turismo ha provocado un incendio, lo que ocasiona hasta tres kilómetros de retenciones

Catalina Cárdenas

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:50

La avería de un vehículo en la AP-8 a la altura de Zestoa ha provocado un incendio que ha obligado a cortar la carretera completamente. El suceso se ha producido sobre las seis de la tarde en sentido Bilbao, cuando el turismo ha comenzado a arder, según se ha informado desde la Ertzaintza.

El incendio ha generado diversos problemas de tráfico en la autopista, lo que ha generado hasta tres kilómetros de retenciones pasadas las 19.00 horas. Hasta el momento se ha podido habilitar un carril para poder aliviar la circulación, mientras los servicios de emergencia trabajan en la extinción del fuego y la retirada del vehículo. No se han registrado heridos en el incidente.

