El Ararteko cuestiona el modelo de atención a las mujeres del centro Bidean Comparecencia el 7 de mayo en el que se hicieron públicas las denuncias sobre Bidean. / IÑIGO SÁNCHEZ Advierte de que uno de los problemas es que conviven perfiles con adicciones o patologías mentales añadidos al maltrato. La Diputación anunciará hoy medidas ARANTXA ALDAZ SAN SEBASTIÁN. Viernes, 27 julio 2018, 06:37

El Ararteko aún no ha cerrado su investigación sobre las once denuncias presentadas por antiguas usuarias del centro para mujeres maltratadas Bidean, un recurso de la Diputación que se encuentra bajo la lupa de la Defensoría del Pueblo vasco, pero ayer Manuel Lezertua deslizó varias advertencias sobre el modelo de atención aplicado y que la propia institución foral está revisando para mejorar el servicio en su conjunto. Hoy mismo la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, anunciará medidas en esa doble dirección: corregir las deficiencias detectadas en el centro foral y abordar una revisión en profundidad del modelo de atención en el que lleva meses trabajando.

Las denuncias hechas públicas el pasado 7 de mayo, a través de la lectura de un comunicado por representantes de la Casa de las Mujeres en Donostia, empujaron a la institución foral a abrir un expediente informativo sobre la atención prestada. En paralelo, el Ararteko mantiene su propia vía abierta para tratar de verificar cuáles son las condiciones materiales y la calidad de la atención que reciben las mujeres que han tenido que buscar refugio en este lugar para escapar del maltrato. No hay luz, de momento, sobre estas cuestiones delicadas, que hablan de malas condiciones materiales, problemas en la organización interna del piso y de la falta de un equipo profesional adecuado para acompañar a las usuarias en su recuperación. Pero sí parece haber quedado claro que, más allá del propio contenido de las quejas, el centro necesita ser revisado. La Diputación ya había anunciado en abril, antes de conocerse las denuncias, que el recurso iba a ser trasladado a un nuevo piso, más adecuado y con más espacio físico.

Según ha podido saber este periódico, la institución que dirige Lezertua ha trasladado a la Diputación un nuevo escrito de petición de información en el que se hace eco, no solo de las quejas vertidas por las denunciantes, sino también de «algunas preocupaciones manifestadas por las trabajadoras, que denuncian su falta de motivación y la pérdida de legitimación para la intervención profesional con las actuales usuarias, provocada por la difusión pública de estas denuncias» y ha trasladado a la Diputación la necesidad de que se lleve a cabo también una interlocución directa con ellas.

Cronología 24 de abril La diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, comparece en Juntas Generales a petición de EH Bildu y anuncia que se trasladará el recurso a un nuevo piso tras recibir quejas, que ciñe a cuestiones de falta de espacio y adecuación del propio piso. 7 de mayo El colectivo Donostiako Feministak hace públicas las denuncias de varias mujeres por un supuesto maltrato institucional en el centro. El Ararteko recibe cinco quejas. La Diputación anuncia que abre su propio expediente. 22 de mayo El Ararteko recibe seis denuncias más. 24 de mayo Segunda comparecencia de la diputada, en la que defiende la atención actual en el centro y asegura que «iremos hasta el final» en la investigación.

También manifiesta el Ararteko la dificultad de que en el centro se atienden a perfiles muy distintos, entre ellos «mujeres con problemas añadidos -al maltrato-, como las adicciones, patologías mentales o circunstancias de especial vulnerabilidad, lo que hace más compleja la convivencia y la intervención profesional en el seno de un mismo recurso». El Ararteko pide tener en cuenta «que esto podría ser un factor que dificulte y enturbie la convivencia entre las propias usuarias, así como su relación con el recurso y con sus trabajadoras».

Y recuerda, por otro lado, que los responsables de la Diputación han adelantado en sus diferentes intervenciones públicas «la posibilidad de que las disfunciones denunciadas tengan su origen más profundo en el servicio cuestionado», de ahí que se muestre a favor de repensar el modelo en su totalidad, más allá de concluir la investigación sobre las denuncias, que podría derivar en la propuesta de mejoras en la organización y la gestión del recurso.

«Les van a proteger»

En esa misma línea, Lezertua planteó ayer sus «dudas» sobre ese modelo de atención, tal y como reconoció en una entrevista radiofónica, pero quiso subrayar que, pese a las mejoras que se puedan derivar, «lo más importante es dar seguridad» sobre el funcionamiento de estos recursos sociales para mujeres supervivientes del maltrato. Que aquellas que se vean en una situación de violencia sepan que «pueden acudir a esos centros porque les van a proteger», remarcó.

Lezertua insistió en esa reflexión. «Es muy peligroso que se cree la impresión de que esos centros para víctimas no funcionan», porque causaría un efecto «disuasorio» y provocaría que posibles víctimas no abandonasen sus casas y no pidieran esa ayuda «que les puede salvar la vida».