Aniverdario del DIPC

Aran García-Lekue: «La presencia de la mujer no está cambiando tan rápido como nos gustaría»

La brecha de género aumenta a medida que avanza la carrera investigadora en Euskadi, donde el 35% del personal dedicado a la ciencia es femenino

Aitor Ansa

San Sebastián

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:00

Cada vez es menos excepcional encontrar a una mujer desempeñando un cargo de responsabilidad en el ámbito científico, ya sea en la universidad, en el ... campo sanitario o en un centro tecnológico, pero los datos demuestran que aún son una minoría las que consiguen romper el techo de cristal. La brecha de género sigue muy presente en Euskadi a medida que se asciende en las escalas laborales dentro de la ciencia, lo que lleva a la paradoja de que exista una mayoría de mujeres en los puestos técnicos de menor categoría, pero apenas un 10% alcancen los puestos de dirección, que siguen copados por hombres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

