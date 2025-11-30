Aran García-Lekue: «La presencia de la mujer no está cambiando tan rápido como nos gustaría»

Cada vez es menos excepcional encontrar a una mujer desempeñando un cargo de responsabilidad en el ámbito científico, ya sea en la universidad, en el ... campo sanitario o en un centro tecnológico, pero los datos demuestran que aún son una minoría las que consiguen romper el techo de cristal. La brecha de género sigue muy presente en Euskadi a medida que se asciende en las escalas laborales dentro de la ciencia, lo que lleva a la paradoja de que exista una mayoría de mujeres en los puestos técnicos de menor categoría, pero apenas un 10% alcancen los puestos de dirección, que siguen copados por hombres.

«Cuando entré a hacer Física no era consciente de que estaba entrando en una 'carrera de hombres'. ¿A lo mejor no la hubiese hecho de haber sido consciente? No lo sé», sostiene entre risas Aran García-Lekue, profesora Ikerbasque del DIPC y directora de proyectos estratégicos de este centro, y que pertenece al 35% de mujeres que se dedican a la investigación en el País Vasco. «En estos últimos 25 años ha habido un cambio en el sentido de tomar conciencia de que hay una situación que no es la ideal, y estamos intentando que esa situación vaya cambiando poco a poco, pero no lo está haciendo tan rápido como nos gustaría», lamenta.

Los datos dan cuenta todavía de esta realidad. «Estudiantes de doctorado hay tantas mujeres como hombres o casi más mujeres, pero según vas avanzando en la carrera de investigadora empieza a haber cada vez menos», reconoce la experta en teoría y simulación de la nanoelectrónica cuántica. Porque el problema, agrega, «no es que no ha habido mujeres, que las ha habido, lo que pasa es que no se nos veía. Es el gran problema que ha habido en la ciencia, pero no solo aquí, también en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra o Dinamarca. El techo de cristal existe en todas partes».

Entre los investigadores de los centros de investigación vascos de excelencia (BERC) y los centros de investigación cooperativa (CIC) el 'efecto tijera' se acrecienta y la brecha de género aumenta a medida que avanza la carrera investigadora. El número de estudiantes de doctorado es similar, pero son menos las mujeres que continúan en la ciencia después de obtener el doctorado. La mayor pérdida se da a la hora de consolidar posiciones estables y liderar sus propios grupos de investigación, según un estudio de Ikerbasque.

«Ahora estamos convencidos de que no queremos que la situación siga siendo así, pero somos conscientes también de que es un proceso lento, que la inercia social es muy complicada cambiarla dando un volantazo, pero estoy convencida de que se puede hacer», sentencia García-Lekue.

Desde el DIPC, por ejemplo, ya se están dando pasos en esa dirección con diferentes proyectos que han puesto en marcha desde el centro en este cuarto de siglo, apunta la investigadora. Hace referencia, por ejemplo, a la puesta en marcha de «un comité de igualdad que hace 25 años no existía» o al evento Emakumeak Zientzian, que tuvo su primera edición en 2017 y nació con el objetivo de «no solo visibilizar sino también animar a las mujeres a que participen o se desarrollen en trabajos científicos».