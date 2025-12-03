«Estoy aprendiendo euskera por amor»

Existen muchas razones para aprender un idioma nuevo. Cumplir con las exigencias laborales del lugar, buscar una inmersión completa en su cultura o, simplemente, sumar ... conocimiento. Cada persona que decide adentrarse en todo un mundo que supone una nueva lengua tiene detrás una historia propia que le ha llevado a iniciar este aprendizaje. Hoy se celebra el Día Internacional del Euskera, una fecha idónea para reconocer el esfuerzo de aquellos que, por una razón u otra, deciden aprender desde cero nuestro idioma. Un gesto que cobra mayor importancia aún en los tiempos que vive el euskera.

La gran mayoría de las personas que quieren aprender euskera tienen un lugar en común al que acuden prácticamente a diario: los euskaltegis. Estos centros de enseñanza de la lengua vasca están orientados mayoritariamente a los adultos, aunque en ellos comparten aula personas de todas las edades dependiendo del nivel de conocimiento del idioma que tengan. Enrique Doménech está cursando el A2 en el euskaltegi municipal de Pasaia, ubicado en Trintxerpe. El suyo es un caso especial. No aprende euskera por trabajo o para integrarse mejor, lo hace principalmente por amor. Es madrileño, tiene 64 años y hace dos que se mudó a Trintxerpe con su actual pareja. «Hace dos años decidí venirme aquí porque tengo una relación con una persona euskalduna y creo que he tomado la decisión correcta. Había venido por trabajo a Euskadi varias veces y es un lugar que me gusta mucho».

«Hay que ser constante»

La decisión de mudarse y apuntarse al euskaltegi estuvo motivada mayormente por su relación sentimental. «Estoy en el euskaltegi porque me apetece ser partícipe de la cultura vasca, también quiero hablar con mis amigos y poder entenderles, pero sobre todo por amor, que es por lo que he venido a Euskadi», reconoce Enrique, que nos atiende en el aula donde acaba de acudir a una de sus clases. «Suelo venir por las mañanas, pero si no puedo porque el trabajo me lo impide intento buscar otro hueco. Hay que ser muy constante para aprender euskera».

Aunque admite que «todavía no sé hablar mucho», este madrileño piensa que «es lógico querer entender y comunicarse con tus amigos», pese a que esté resultando un proceso complejo. «Ya no es tan fácil aprender con la edad que tengo, no es lo mismo que con 12 años», asegura entre risas. «Es más complicado porque te acuerdas de cosas pero se olvidan más fácilmente las de hace un tiempo, pero estoy poniendo todo lo que está en mi mano para aprender».

Ampliar Sergio González en el euskaltegi municipal de Errenteria. Jose Mari López

Enrique enfrenta en casa la dificultad que suponen los 'euskalkis' –dialectos del euskera– para alguien que acaba de empezar a aprender el idioma. «Mi pareja utiliza palabras que no me enseñan en el euskaltegi y todavía me pierdo un poco». A pesar de que está encontrando dificultades en este proceso inicial de aprendizaje –el más complicado–, su objetivo sigue estando claro. «No sé si euskaldun, pero lo que quiero es ser euskaldunberri por lo menos. Tener una base para comunicarme y poder seguir una frase sin tener que cambiar al castellano».

«Cuidar el patrimonio»

Sergio González es otro claro ejemplo del mérito y la dedicación que conlleva el aprendizaje de un idioma nuevo. Tiene 31 años, es de Albacete y este verano se mudó a Errenteria, donde estudia euskera en el euskaltegi municipal. «Vine simplemente porque es una zona que me encanta. Estuve trabajando el año pasado aquí durante el verano y tenía claro que iba a volver cuando pudiese». Es profesor de química orgánica en una academia online, oficio que compagina con las clases de euskera.

Su pasión por los idiomas ha hecho que este albaceteño haya realizado sus primeras incursiones en el euskera antes de llegar al euskaltegi municipal de Errenteria. «Como ya tenía claro que iba a venir me puse a estudiar a tope. En abril terminé mi tesis doctoral y me devoré los libros del A1 antes de venir para aquí en junio». El nivel que alcanzó, más avanzado que el de un alumno primerizo, hizo que sus profesoras decidieran incluirlo en el curso del A2 –nivel básico y superior al A1– directamente.

«Me apunté al euskaltegi aquí en Errenteria para seguir aprendiendo y estoy progresando poco a poco. Pienso que si uno se muda a un lugar debe aprender el idioma que se habla. También por una conciencia ética, creo que somos responsables de cuidar el patrimonio y un idioma es patrimonio inmaterial de cualquier pueblo o cultura», expresa Sergio. «Me encantan los idiomas, creo que aprender uno es como unas nuevas gafas para ver el mundo. Tengo playlist de horas y horas de música en euskera». Se atreve incluso a animar a aquellos que estén dudando en aprenderlo: «Euskara ikastera animatzen zaituztet!».