El aplauso, una lavandería para el alma

Fue en ese balcón, te acuerdas, cada tarde en este nuestro edén, James Dean tiraba versos a una casa blanca, entonces te canté...». Hoy tocaba parafrasear a Luis Eduardo Aute, cuyas canciones, tras su muerte el sábado, pusieron música a muchos de los aplausos sanitarios oídos durante este fin de semana. El cantautor cerraba su obra con el verso «date prisa que ya son las cuatro y diez». Esa hora llega poco después de comer, pero desde mediados de marzo muchos ciudadanos tienen cita antes de cenar, a las 20.00 horas. «Me voy, que ya son las ocho y hay que salir a aplaudir», se repite como fórmula de despedida en muchas videollamadas.

La campaña para asomarse a balcones, ventanas y terrazas y aplaudir surgió en las redes sociales tras detectarse los primeros casos de coronvirus, pero su eco ha alcanzado a la población general. A la entrada de la cuarta semana de reclutamiento en casa, el apoyo a los sanitarios y al resto de profesionales que están en la línea del frente contra el Covid-19 ha evolucionado hasta ser, también, una reafirmación del sentido de pertenencia a una comunidad, la confirmación de que uno sigue existiendo y también lo hace el vecino de enfrente, que ahora tiene nombre y circunstancias personales conocidas.

De Aute al 'Zorionak zuri'

«Poco a poco vas poniendo nombre a los vecinos que conocías de vista», afirma Manoli del Ser desde el barrio donostiarra de Ategorrieta, adonde se trasladó desde su Trintxerpe natal. Ahí, la plaza Iñaki Aldabalde se ha convertido en un escenario de lujo dada la distribución de las viviendas en 'U' para que una vecina, Débora, amenice al vecindario.

«Poco a poco vas poniendo nombre a los vecinos que antes conocías de vista», afirma Manoli desde una ventana de Ategorrieta

«Primero aplaudimos», subraya Manoli, «y luego cantamos. Ya llevamos cuatro felicitaciones de cumpleaños». Se organizan «boca a boca» y, como en su portal, con un grupo de Whatsapp. «Cantamos dos canciones, lo justo para levantar el ánimo. El sábado fue tributo a Aute y hoy (ayer) sonó 'Resistiré'. Al acabar, toma el relevo otra casa enfrente con la tamborrada, el himno de la Real... Después, nos comunicamos un rato en la ventana. La terraza nos da vida».

Limpieza sanitaria gratis

En Errenteria cobra fuerza el ba-fle de Juan Moreno 'More'. Vive pegado a su lavandería, Lacolada, en el barrio de Galtzaraborda. Como servicio esencial, no cierra. Pero tampoco se rinde. «Casi no anda gente por la calle». Y su cabeza centrifuga ideas, como el lavado y secado gratuito a «los profesionales que están en primera línea contra el virus».

Aficionados txuriurdines, en Errenteria.. Es la hora del encuentro entre vecinos. Estos en Altza.. Una familia aplaude desde Larratxo. / Arizmendi / Michelena

Para el resto, es gratis el secado. Y en la cuenta de Instagram Lacoladaerrenteria, More –que también ejerce de animador y humorista como 'Moíto'– toma nota de las peticiones de canciones para su show, de 20.05 a 20.30 horas. «Empecé tontamente, con un ba-fle y una mesa de sonido que no sabía ni cómo funcionaba. Se ve que gusta por la reacción de la gente». Cada día monta el playlist «con lo que me piden». El sábado, karaoke incluido, sonó Aute. Ayer, «cómo no», el 'Centenario', con motivo de los 700 años de la villa. «Con toda la modestia, me doy cuenta de lo que agradece la gente esta iniciativa», indica More sobre su lavandería espiritual.