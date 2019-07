«La apertura de esta ITV en Zarautz es como que nos toque la lotería» La estación provisional de Zarautz cuenta con tres líneas de inspección destinadas a turismos y motocicletas. / Fotos Lobo Altuna Conductores de turismos y motos de Urola Kosta muestran su satisfacción por la posibilidad de pasar la inspección sin moverse de comarca IKER MARÍN Miércoles, 31 julio 2019, 07:31

«Esto es como que nos toque la lotería», decía con una sonrisa de oreja a oreja el zarauztarra Antonio Portularrume ayer al mediodía en las instalaciones de la nueva estación de la Inspección Técnica de Vehículos de Zarautz. Tras semanas de nervios e inquietud, estaba a punto de introducir su vehículo en una de las tres líneas de inspección que ya funcionan a pleno rendimiento en esta estación provisional de ITV que gestiona la empresa Itasua. Portularrume cuenta que «la viñeta me caducaba el 10 de agosto y no sabía dónde acudir. Habitualmente hago la revisión del vehículo en Irun pero es imposible que te respondan por teléfono, no contestan, y no sabía qué hacer. Me hubiera tenido que ir a Navarra», explica. Cuando se enteró de que abrían la estación de Zarautz «solo pude exclamar ¡bien! ¡qué alegría!», dice sin para de sonreír. No es para menos, esa sensación de alivio se repitió casi de forma sistemática en todos aquellos que llegaban bien a pedir cita, bien a pasar la inspección.

Esta estación provisional de la empresa Itasua está situada en el número 43 de Araba kalea del polígono Hegoalde de Zarautz y fue abierta de manera oficial el lunes. A pesar de las listas de espera y colapsos que se acumulan en las estaciones de Irun y Urnieta donde siguen dando citas solo a dos meses vista -en la de Bergara ya hay horas libres a diario- la de ayer fue una mañana relativamente tranquila en la nueva estación zarauztarra. Vehículos y motocicletas, casi en el mismo número, fueron pasando por las tres líneas de inspección abiertas sin grandes sobresaltos. Entre las motocicletas de gran cilindrada que hacían cola para ser revisadas llamaba la atención la Vespino ALX, de 31 años, con la que llegó a su cita David Pardo. Vecino de Zarautz, cuenta que de no haber tenido la opción de pasar la inspección, obligatoria por ley, al lado de casa «hubiera tenido que haber ido hasta Urnieta por el alto de Andazarrate o por Lasarte-Oria. Un paseíto». Reconoce que el colapso que está viviendo Gipuzkoa con las estaciones de ITV sí le ha afectado, no con esta moto, pero sí con un vehículo. «Me consta que ha habido muchísima gente, como yo, con problemas para hacer la revisión y sin la viñeta en regla. Si la administración no termina de facilitar la inspección, ocurren estas cosas», reflexiona. Junto a él otros dos motoristas esperaban su turno para pasar la revisión. Al mutrikuarra Agustín Agirre la propia Itasua le adelantó la cita que tenía en la estación de Bergara y Erkaitz Artolazabal, de Antzuola, se estrenaba sin sobresaltos en una revisión de estas características.

La nueva itv de Zarautz Localización: Araba kalea, número 43. Polígono Hegoalde. Al lado del Eroski. Líneas de inspección: Dispone de tres líneas, todas destinadas a turismos y motocicletas. Horario: De 7.30 a 20.15 horas, ininterrumpidamente de lunes a viernes. También durante el mes de agosto. La estación de Bergara, con citas disponibles todos los días, en agosto cierran por la tarde. Cita previa: 943.10.42.50 y www.itasua.com.

Más allá de la satisfacción de no tener que hacer grandes colas, ni tener que pedir cita para los próximos meses, tanto Pardo como otros conductores zarauztarras, se congratulaban de que «por fin» la comarca de Urola Kosta tuviera una estación de ITV. «Para los vecinos de Zarautz y otros municipios cercanos es, desde ahora, una ventaja tener esta estación abierta», cuenta José Ignacio García. «Hasta ahora, siempre teníamos que acudir a cualquiera de los otros tres centros del territorio, siempre haciendo un montón de kilómetros», explica. García acudió a pasar la ITV con su tío, el donostiarra José Antonio Irizar. Este cuenta que la ITV les caducaba el 12 de agosto y «fui el 23 de abril a por la cita. Me la dieron para el 16 de septiembre. ¡Cinco meses! ¡Ya está bien!», exclamó con hartazgo. «En cuanto supe que abrían en Zarautz me he venido aquí con mi sobrino. Lo vivido hasta ahora ha sido una vergüenza».

A la nueva ITV llegó con la viñeta caducada desde abril María Jesús Aizarna. «Siempre he pasado la inspección en Urnieta pero es imposible hablar con ellos», explica. Sabiendo que la nueva estación abrió sus puertas el lunes, ayer acudió a por una cita que le dieron para la semana que viene, «en unas instalaciones que ya era hora que tuviéramos en la comarca». Con su cita en la mano salió de las instalaciones de la ITV con una gran sonrisa Aizarna y se cruzó con una no menos alegre Diana Gálvez. Donostiarra, trabaja en Zarautz y ha tenido el coche sin la ITV seis meses. «He tenido un problema grave con el coche, que ya está solucionado, y necesitaba tener la viñeta en regla», explica. Por ello, reservó hace dos meses una cita en otra estación para «el 20 de septiembre, que voy a anular». «Estoy encantada con la apertura de esta ITV y de poder pasar la inspección de manera rápida». Su alegría por haberse quitado un problema de encima no le hacía perder la perspectiva y criticar la gestión de las ITV en Gipuzkoa: «No es normal tener que esperar tanto para pasar esta prueba».

Otro que estaba contento en el día de ayer era Jon Beldarrain. «Tengo una furgoneta y un coche y tenía cita para pasar la ITV de ambos en Doneztebe». Reconoce que llevaba «esperando» desde el 3 de junio, fecha en la que se anunció que se iba a abrir la estación de Zarautz, para «anular esas citas y pasar las inspecciones aquí». Por fin ayer logró su objetivo. «La ITV del coche la tenía caducada y la pasé el lunes, al lado de casa». Este zarauztarra es otro de los que reconoce que lleva «años sin acudir a las estaciones de Irun y Urnieta. Es imposible reservar sitio allí. Hasta ahora, acudía a Doneztebe, Arbizu e incluso Estella», señala. Beldarrain reconoce haber sentido «desprotegido y desamparado por el Gobierno Vasco. Pasar la ITV es obligatorio y hasta la fecha no han dado un buen servicio».

Resignada con la situación, Kontxita Larrarte se acercó en persona a esta estación de ITV que está al lado del Eroski más grande de la localidad. Residente en Bilbao y veraneante en Zarautz, explica que tienen la viñeta de la inspección a punto de caducar, «pero tampoco podemos pasar la ITV en Bizkaia, porque también hay problemas de fechas. En Arrigorriaga nos daban cita para octubre». Señala Larrarte que se vio obligada a acercarse en persona a esta estación «porque no nos cogían el teléfono», hecho que reconocen desde Itasua. «Las citas se pueden reservar por internet, por teléfono y acudiendo a la estación. Sí que es cierto que estamos teniendo algunos problemas para dar citas por teléfono por la gran cantidad de ellas que estamos recibiendo. Existe una gran demanda para reservar pero pensamos que en cuanto se normalice la situación todo irá mejor».

«La ITV me caducaba el 12 de agosto. Pedí mi cita el 23 de abril y me la dieron para el 16 de septiembre» José Antonio Irizar, Donostia

«Ante un colapso como el que estamos viviendo te sientes desprotegido y desamparado» Jon Beldarrain, Zarautz

