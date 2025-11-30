Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El coche accidentado anoche en una imagen tomada este domingo.

Aparatoso accidente en Elgoibar tras caer un coche cerca de las vías del tren

La vegetación detuvo la caía del vehículo y el conductor pudo salir por sus propios medios

J. L.

Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:57

Un vehículo protagonizó anoche un aparatoso accidente en Elgoibar, entre las calles San Roke y Juan Mugertza, al salirse de la carretera y caer hacia un jardín que separa la zona de las vías del tren. Aunque el suceso causó un gran susto, el conductor del coche salió ileso.

El accidente se produjo hacia las 22 horas a la altura de la curva que conduce al polideportivo Olaizaga. El vehículo perdió el control y se salió de la calzada, llegando a derribar la balaustrada lateral. Tras salirse de la carretera, el coche cayó sobre la plataforma ajardinada que se encuentra justo encima de la línea del ferrocarril. Afortunadamente el vehículo se quedó en la zona alta sin caer hasta las vías de Euskotren.

Vehículo en posición vertical

Los vecinos del barrio se vieron sorprendidos por la espectacularidad del incidente. El vehículo quedó en posición vertical, con el morro sobre la plataforma, gracias a que la vegetación existente en la zona detuvo su caída, según relatan los vecinos.

El conducto logró salir del vehículo por sus propios medios y fue atendido por los servicios de asistencia en el mismo lugar del suceso. Aunque acudieron dotaciones de bomberos y ambulancia, todo apunta a que el conductor no presentaba lesiones de relevancia, más allá del susto, aunque fue trasladado a un centro hospitalario para ser examinado con profundidad. Los trabajos de los bomberos se centraron después en asegurar el vehículo para que no cayera hacia las vías.

