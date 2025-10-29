Gipuzkoa anuncia la construcción de otras cuatro residencias de mayores para 2030

La realidad demográfica de Gipuzkoa señala que uno de cada tres ciudadanos del territorio tiene más de 60 años y el camino de las políticas ... sociales no van en otra dirección que la de estar preparados para garantizar la atención y los cuidados en un contexto en el que «cada vez vivimos más y el objetivo es hacerlo con más calidad y autonomía». Para ello, la Diputación ha lanzado la sociedad foral 'Gipuzkoa Zainduz', 100% pública y que permitirá agilizar la gestión y construcción de infraestructuras destinadas al cuidado. Con una inyección inicial de 51 millones, permitirá movilizar en torno a 100 millones de euros que irán destinados a equipamientos que garanticen la calidad de vida durante la vejez a las 37.000 personas que en 2031 recibirán atención por encontrarse en situación de dependencia –ahora son 33.000–.

El departamento dirigido por Maite Peña tiene identificadas mediante el mapa de los servicios sociales del territorio qué comarcas tienen mayores necesidades al respecto, y los primeros pasos de 'Gipuzkoa Zainduz' estarán dirigidos en la construcción de cuatro nuevas residencias de mayores en las comarcas de Costa Urola, Alto Urola, Buruntzaldea y Bajo Deba, que son consideradas «prioritarias» y que junto a Oarsoaldea y Tolosaldea son zonas que tienen menor cobertura residencial que el resto. En unas ubicaciones aún sin concretar, o al menos que no fueron desveladas por la diputada general Mendoza, Peña y Asensio, la Diputación tiene el objetivo de sumar un total de 757 nuevas plazas para 2030 para responder al reto demográfico.

Los nuevos centros de las cuatro comarcas se sumarán a los que ya están en construcción en Pasaia, Irun y Elgoibar. De este modo, el ente foral se marca el objetivo de tener operativas siete nuevas residencias para el final de la década, un reto «ambicioso» pero que considera que puede cumplir. «Tenemos la doble ambición de afrontar el reto demográfico y también el de transformar los cuidados, y eso demanda muchos recursos», señaló Mendoza, mientras que Peña indicó que «creemos que vamos a llegar a 2030 con esas nuevas plazas, o al menos una gran parte de ellas». José Ignacio Asensio, por su parte, en calidad de teniente de diputada general, celebró el acuerdo alcanzado sobre 'Gipuzkoa Zainduz' como «uno de los más importantes de la legislatura», que ha pasado su ecuador estos últimos meses.

757 Nuevas plazas residenciales necesitará Gipuzkoa en 2030 para hacer frente al reto demográfico del territorio.

Si los pasos, procedimientos y deseos de la Diputación no sufren contratiempos, Gipuzkoa podría entrar en los años 30 del presente siglo con siete nuevas residencias más. A la espera de los tiempos que requieran los cuatro centros de Costa Urola, Alto Urola, Buruntzaldea y Bajo Deba, las obras de los equipamientos actuales se espera que estén terminadas para el 2028 a no más tardar.

Ubicación Estarán ubicadas en las comarcas de Costa Urola, Alto Urola, Bajo Deba y Buruntzaldea

La residencia de Adinberri de Pasaia comenzó a construirse en 2023 después de superar problemas en la primera adjudicación de la obra con Acciona, que renunció. La previsión más reciente es que, después de que haya habido otros contratiempos de por medio, como la aparición de amianto en los terrenos este mismo año, la residencia esté terminada durante 2028. La de Arbes, en Irun, tiene un plazo de ejecución de 28 meses y han empezado los primeros trabajos de urbanización, por lo que su fecha podría rondar el final de 2027 o principio de 2028. Por último, la de Errezabal de Elgoibar es la que antes podría estar lista. Sus obras comenzaron este julio y, con un plazo de 24 meses, la fecha marcada ronda mediados de 2027.

Salto en la oferta de plazas

El salto de la oferta residencial para personas mayores que se avecina dentro de un lustro resultará considerable. A finales del año pasado había 4.658 plazas de financiación foral en Gipuzkoa, 113 más que hace seis años, según los datos que se desprenden de la última memoria de Políticas Sociales de la Diputación. De acuerdo al nuevo objetivo, el territorio contará con al menos 757 plazas más para 2030, ya que durante ese camino la oferta también se incrementará mediante las ampliaciones y reformas que se vayan haciendo. Por ejemplo, el centro Fraisoro de Zizurkil está actualmente vacío y recibirá las próximas semanas a 88 usuarios que llegarán principalmente de Txara 1, instalación donostiarra que será reformada para adaptarse al nuevo modelo de cuidados. Al término de esas obras, de una duración aproximada de dos años, los residentes tendrán la opción de quedarse en su nuevo emplazamiento o volver al anterior, por lo que habrá disponibles unas plazas que actualmente no existen.

Tres centros en obras Las residencias de Pasaia, Irun y Elgoibar están en construcción y deberían estar listas para 2028

En la misma línea, resulta imprescindible sumar nuevas camas para responder a la tendencia alcista que las listas de espera para las residencias de mayores estaban experimentando en Gipuzkoa. A 30 de junio eran 908 las personas que estaban pendientes de poder entrar a uno de los 65 centros residenciales que hay en el territorio, lo que supone que eran 87 menos que en el cierre del ejercicio del año pasado, un descenso del 8,8% respecto al pico alcanzado el 31 de diciembre de 2024.

Junto al tercer sector

Pero estas cuatro nuevas residencias no son el proyecto íntegro que tiene contemplado 'Gipuzkoa Zainduz', que se desarrollará de la mano del tercer sector sin ánimo de lucro. La Diputación se reunió el lunes con una treintena de asociaciones para explicar el proyecto y desde el departamento explican que podrán participar en la construcción de las nuevas dotaciones –no solo residencias– y después asumir la gestión de ellas. Entre los asistentes se encontraron Cruz Roja, Gureak, Atzegi, Aspace, Gautena, Aita Meni, Cáritas, Matia Fundazioa o Nuevo Futuro, entidades con experiencia en la gestión de los servicios sociales de Gipuzkoa. «Junto a ellos ofrecemos y queremos seguir ofreciendo unos servicios de gran calidad», destacó Mendoza, que señaló que «creemos en la dignidad de todas las personas y no nos podemos conformar con lo que tenemos hoy».