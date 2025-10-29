Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Transcurso de las obras de la residencia de mayores de Elgoibar, iniciadas este pasado verano. Félix Morquecho

Gipuzkoa anuncia la construcción de otras cuatro residencias de mayores para 2030

Las planteadas en el marco de la creación de la sociedad foral 'Gipuzkoa Zainduz' en Costa Urola, Alto Urola, Buruntzaldea y Bajo Deba se suman a las de Pasaia, Irun y Elgoibar, que están en obras

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:04

La realidad demográfica de Gipuzkoa señala que uno de cada tres ciudadanos del territorio tiene más de 60 años y el camino de las políticas ... sociales no van en otra dirección que la de estar preparados para garantizar la atención y los cuidados en un contexto en el que «cada vez vivimos más y el objetivo es hacerlo con más calidad y autonomía». Para ello, la Diputación ha lanzado la sociedad foral 'Gipuzkoa Zainduz', 100% pública y que permitirá agilizar la gestión y construcción de infraestructuras destinadas al cuidado. Con una inyección inicial de 51 millones, permitirá movilizar en torno a 100 millones de euros que irán destinados a equipamientos que garanticen la calidad de vida durante la vejez a las 37.000 personas que en 2031 recibirán atención por encontrarse en situación de dependencia –ahora son 33.000–.

