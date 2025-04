Animales que se saltan la cuarentena

Aiende S. Jiménez San Sebastián Lunes, 13 de abril 2020, 07:21 Comenta Compartir

Las normas de confinamiento por el estado de alarma no entienden de sexos, edades o razas. Tampoco de especies. La Guardia Municipal de Donostia no solo tiene que preocuparse de vigilar a los ciudadanos para que no se salten la cuarentena, también deben ocuparse de aquellos rebeldes animales que deciden escaparse de sus hogares, establos o pastos. La diferencia es que ellos no pueden ser sancionados por infringir la ley.

Los agentes de la Policía donostiarra han tenido que realizar media docena de actuaciones relacionadas con animales en la última semana. La primera de ellas ocurrió en el barrio de Altza. Una yegua se escapó de su cuadra y llegó hasta un camino vecinal. Hasta ahí, la historia podría quedar en una curiosa anécdota. Pero es que la yegua estaba embarazada, a punto de parir, y ante el asombro de los vecinos dio a luz a un potrillo en plena calle. La Policía se personó en el lugar y avisaron a los propietarios del animal, que se hicieron cargo de ella y de su recién nacido.

Otro equino, esta vez un burro, también se escapó de su cuadra en el barrio de Igeldo y se puso a pasear tranquilamente por la calzada. Los agentes avisaron al dueño, que confesó que el burrito era reincidente, ya que la semana anterior también se había escapado. Parece que no lleva bien eso de estar encerrado. Como les pasó a otros dos burros que fueron avistados por Portuetxe y que fueron recogidos por su dueño.

Una yegua que se escapó de su establo estando embarazada dio a luz a un potrillo en plena calle en el barrio de Altza

Los vecinos del barrio de Egia se pegaron un buen susto hace unos días al ver a un cerdo de gran tamaño paseando por los jardines. Las imágenes del animal se compartieron por las redes sociales. Tras verlo en más de una ocasión avisaron a la Guardia Municipal. Sin embargo, comprobaron que se trata de un cerdo vietnamita doméstico llamado Homer que sale de su domicilio, se da una vuelta y vuelve de nuevo a casa.

Este animalito paseaba por Egia a las 6.45 de la madrugada de hoy. Sería del séquito de los Reyes? ⁦@Ayto_SS⁩ pic.twitter.com/MWgVg90fkj fernando becerril (@fernanbecerril) 6 de enero de 2019

Hay algunos animales a los que el confinamiento les ha vuelto incluso algo irascibles. Es el caso de una vaca que en el Camino del Ángel de la Guarda, que sube desde Portuetxe, rompió el poste del recinto en el que se encontraba, se escapó de la cuadra y se fue a dar un paseo. Su propietario necesito la ayuda de otra compañera vaca para convencer a la huida y conseguir devolverla al recinto.

Algunos animales encuentra incluso aliados en sus escapadas. Un perro se escapó de su dueña en el parque de Lauaixeta, cerca de Garbera, y cuando su dueña fue a buscarlo se encontró con una cabra suelta que se había interpuesto entre ella y el can, impidiéndole que lo recogiera. Fue necesario que acudiera al lugar la responsable de la cabra, que consiguió zanjar el tema sin problemas.

Haciendo autostop

Además de las actuaciones zoológicas, la Guardia Municipal de San Sebastián ha seguido interponiendo sanciones a ciudadanos por saltarse el confinamiento, algunos incluso siendo reincidentes, aunque indican que «son una minoría» y que la mayoría de los donostiarras están teniendo un comportamiento ejemplar. Entre las denuncias a personas también se encuentran casos cuanto menos curiosos. Como dos chicos a los que pillaron haciendo autostop en Intxaurrondo, las numerosas personas sancionadas por estar sentadas en un banco tomando el sol, leyendo el periódico o tomando un café con un bollo o dos jóvenes que confesaron que volvían de casa de unos amigos, donde habían estado tomando unas copas. Algunos casos acaban con la persona detenida, como un hombre que fue arrestado por saltarse el confinamiento y por un delito de exhibicionismo, ya que estaba enseñando los genitales en un parque del barrio de Amara.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Martín Ibabe, asegura que además del importante esfuerzo que están realizando los agentes donostiarras para garantizar que se cumplen las medidas de confinamiento, también tienen que atender delitos como robos, por lo que destaca su «labor para que Donostia siga siendo una ciudad segura».

Comenta Reporta un error