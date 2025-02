Ángel Fernández: «La ZBE es clave, la mitad de las ciudades están ocupadas por coches»

La economía circular va más allá del reciclaje y el medio ambiente. Se trata de un enfoque que busca redefinir cómo producimos, consumimos y gestionamos ... los recursos. Con motivo del VII Encuentro Internacional de Economía Circular, que reunirá la semana que viene a decenas de expertos a nivel internacional en Gipuzkoa, el Presidente del Patronato de la Fundación para la Economía Circular, Ángel Fernández, habla con este periódico sobre estos temas y también da su opinión sobre la implantación de la zonas de bajas emisiones para la gestión del tráfico y su influencia en el medio ambiente.

- ¿Cómo se traduce la economía circular a grandes escalas?

- El origen del concepto nace a principios del siglo pasado cuando nos damos cuenta de que los recursos son finitos, empezamos a tener problemas de abastecimiento... Si se analiza la forma en la que se ha desarrollado nuestra economía: extraer, producir, consumir y tirar, nos damos cuenta de que este modelo ha llegado a su fin, simplemente porque no tenemos materiales.

- ¿La gente es consciente del problema? ¿Es tarde para abrir los ojos?

- Todavía no hemos abierto los ojos. Somos tan engreídos que creemos que somos capaces de solucionar cualquier problema que nosotros mismos hemos creado.

- ¿Y qué habría que hacer para cambiar el 'chip'?

- Yo creo que no nos queda más remedio que meternos en temas incluso legislativos, de obligado cumplimiento.

- Pronto entra en vigor la Zona de Bajas Emisiones en Donostia.

- Me parece que es algo fundamental. En este momento a nivel mundial, más del 50% de la superficie de las ciudades la ocupa el coche, no las personas. Es la tendencia hacia la que hay que ir si queremos una ciudad habitable. Pero hay que complementar las restricciones con otras medidas; habrá que pensar en los precios de los coches eléctricos y en cómo se suministra la energía a estos vehículos, que es un gran problema.

- También hay que hablar de rentabilidad de la economía circular.

- Sí. Y se ha demostrado que este modelo mejora la economía de un país. Si reparas un ordenador que tienes en casa y no compras otro, lo que estás haciendo es tener más dinero en el bolsillo. En los países del norte de Europa, por ejemplo, están haciendo uso de esto en el mundo textil: pagas 20 euros por ser socio de una suscripción que te da derecho a recibir cinco prendas cada mes. Te llega una caja con las prendas y en esa caja pones las cinco del mes anterior y la devuelves. Las grandes marcas también están cambiando su modelo y recogiendo ropa pero no por altruismo, sino porque no tienen materia prima.

- Pero es difícil convencer al ciudadano...

- En otros países han espabilado. Por ejemplo, tenemos un proyecto conjunto con la Cámara de Comercio de Venezuela para enseñar modelos de economía circular a pymes. En muchas cosas resulta paradójico porque hay países sudamericanos que están mejor posicionados que nosotros en determinados temas, como en la reparación; como no tienen nada, tienen que espabilarse con lo que tienen y hay mucha costumbre de sacar provecho a aquello que nosotros ya damos por perdido.

- (...)

- También hay otras alternativas que podrían resultar atractivas, en relación a los electrodomésticos, por ejemplo. Imagina que se estropea la lavadora en casa. Lo más probable es que el técnico diga que 'es más rentable comprar una nueva que arreglarla'. En cambio, imagina que esa lavadora estuviera cedida y el fabricante cobrara cada mes al hogar en función del número de lavados. El consumo de agua y electricidad va a su cuenta, entonces, los fabricantes querrían que su producto fuera eficiente, que consuma poco, dure mucho y sea sencillo de reparar. Así se consigue el mismo servicio pero con una mejor vida.