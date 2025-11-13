La anécdota en un restaurante de Gipuzkoa: «Y como si fuera lo más normal la madre sacó un termo con macarrones» El cocinero de un establecimiento de Hondarribia narra una anécdota que vivió este verano cuando una familia trajo un termo de macarrones para sus hijos «ya mayorcitos»

L. G. San Sebastián Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:17

Lo que parecía una comida de verano en el restaurante Arraunlari Berri de Hondarribia terminó convirtiéndose en una de esas historias que, según dice su chef Jon, «ni la gente se cree». Una anécdota que ha relatado el propio cocinero y que ha levantado una polvareda de comentarios en redes sociales.

En un vídeo publicado en el instagram del establecimiento, Jon, cocinero de Arraun Berri, relata la escena que todavía genera incredulidad entre el equipo. Todo empezó cuando una familia se sentó a comer y la madre abrió un termo encima de la mesa. Dentro: macarrones caseros para los niños, «ya mayorcitos», puntualiza el chef. «Y como si fuera lo más normal del mundo les comenzó a dar de comer», añade.

En ese momento, desde el restaurante les dijeron que les podían haber pedido permiso para traer comida de fuera. Pero, en vez de recular y pedir permiso, la familia les pidió de todo: «Nos pidieron, platos, de todo... y nos enfadamos», continúa relatando el cocinero.

Arraunlari Berri y dos euros por niño

Finalmente, y dado que cuatro de los ocho comensales no iban a consumir nada del restaurante, desde el establecimiento decidieron cobrar dos euros por cada niño: «por el servicio de servilleta, platos que eran nuestros... Y se enfadaron y mucho», recuerda todavía incrédulo el cocinero.

La sorpresa vino después, ya que la familia abandonó el local muy molesta y publicó tres críticas negativas en las reseñas del restaurante hondarribiarra. «Esto nos pasó hace un mes, y aún hay quien no se lo cree», resume el chef, convencido de que algún día tendrán que escribir un libro con todas las historias que vive el equipo de Arraunlari Berri.