El lago Kivu

Comenta Compartir

Pierre encalla la motora en un islote del lago Kivu. Cinco o seis monos de cara negra y pelaje gris blanquecino bajan de los árboles, ... corretean a cuatro patas hasta la orilla, se yerguen y nos miran. Pierre les muestra un plátano pero no se mueven. Entonces aparece él: un mono con enormes testículos de color azul turquesa brillante, que pasea majestuoso entre sus súbditos y salta al bote. Se acerca a Jacques, le quita el plátano y se lo come, sentado plácidamente en la borda. En las monarquías de estos primates, como en las humanas, los grandes testículos azules son un símbolo de poder.

En el bosque de la isla Munini caminamos bajo miles de murciélagos que cuelgan en racimos, formando una bóveda cartilaginosa que palpita y emite chillidos desesperados. Pierre se ríe de nuestra aprensión. De regreso al puerto ruandés de Kibuye cuenta que era un bebé cuando exterminaron a su familia en 1994, creció en un orfanato católico, allí estudió inglés y pensó que era una ventaja para formarse como guía y pasear turistas por el lago. Su colega Jérôme cruzó con 6 años a la orilla congoleña, de noche, en el bote de un pescador que salvaba madres con niños: al padre y al hermano mayor de Jérôme los mataron en el estadio de Kibuye, donde masacraron a 15.000 tutsis en tres días. Esa misma semana en la iglesia asesinaron a 11.000. Pierre y Jérôme recuerdan las erupciones del volcán Nyiragongo: de noche iluminaba como una antorcha, el Kivu parecía un lago de fuego.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión