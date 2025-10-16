Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Plaza de Gipuzkoa

La carga

Ander Izagirre

Ander Izagirre

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:10

Comenta

Al principio resulta pintoresco: las carreteras de Ruanda están abarrotadas con un hormigueo de gente a todas horas; señoras con vestidos multicolores que caminan con ... un balde de aguacates en equilibrio sobre la cabeza, una pila de ladrillos, larguísimas cañas de bambú; niños y niñas que aprovechan el regreso del cole para acarrear un bidón de agua, un paquete de telas, un hato de leña; y sobre todo ciclistas que transportan bultos inverosímiles: sacos y más sacos de patatas, cordilleras de racimos de plátanos, bombonas de gas, ocho colchones amontonados, dos pasajeros, un sofá. En los días previos al Mundial de Kigali circularon mil fotos de ciclistas profesionales pedaleando junto a chavales que esprintaban con sus bicis rudimentarias mientras cargaban, por ejemplo, enormes marmitas de leche.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  2. 2 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  3. 3 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
  4. 4 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  5. 5

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  6. 6

    Euskadi respalda a Palestina en calles y empresas
  7. 7 El exfutbolista que recomienda al FC Barcelona fichar a Mikel Oyarzabal: «Es el complemento modesto y funcional para Lamine Yamal»
  8. 8 Así suena la nueva canción de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: «Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido»
  9. 9

    Cientos de personas cortan la entrada a San Sebastián con una sentada en favor de Palestina
  10. 10 El truco definitivo para evitar que le salgan raíces a las patatas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La carga