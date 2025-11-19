Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ana Isabel Cerezo en el exterior del Centro Carlos Santamaría, en Donostia. Ivan Montero
Catedrática de Derecho Penal por la Universidad de Málaga

Ana Isabel Cerezo: «La ciberviolencia de género sucede también entre adultos, no solo entre los jóvenes»

Cerezo advierte de que el acoso se produce cuando la víctima se siente «intimidada» por una actitud «insistente y cada vez más violenta»

Martin Ruiz Egaña

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:06

Comenta

El acceso prácticamente universal a los dispositivos electrónicos los convierte en el contexto donde se desarrollan situaciones que antes eran exclusivas del mundo real. Sucede ... también con la violencia de género, una situación catalogada como «preocupante» por Ana Isabel Cerezo, catedrática de Derecho Penal por la Universidad de Málaga que ayer fue nombrada miembro de honor del Instituto Vasco de Criminología en el acto de apertura del nuevo curso académico, celebrado en Donostia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  2. 2 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  3. 3 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  4. 4

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  5. 5 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  6. 6

    Así será la durísima última etapa de la Itzulia 2026: emboscadas, seis puertos y final en Bergara
  7. 7

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  8. 8 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  9. 9 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados
  10. 10 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ana Isabel Cerezo: «La ciberviolencia de género sucede también entre adultos, no solo entre los jóvenes»

Ana Isabel Cerezo: «La ciberviolencia de género sucede también entre adultos, no solo entre los jóvenes»