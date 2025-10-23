El alza del 54% de viajeros de Lurraldebus en Atotxa ratifica que la estación se ha quedado pequeña

Las cifras oficiales de usuarios corroboran la sensación que tiene cualquiera que se vea en la necesidad de coger un autobús en la estación donostiarra ... de Atotxa: la instalación «se ha quedado pequeña» en apenas diez años, tal como reconoció hace un mes el entonces alcalde de Donostia, Eneko Goia, en el foro 'Gipuzkoa al día', organizado por DV. Año a año, más y más viajeros pasan por esta terminal, por donde más de 1,7 millones de personas han transitado durante los ocho primeros meses de 2025 para utilizar alguna de las líneas de Lurraldebus, que no son las únicas que llegan a este intercambiador inaugurado a principios de 2016.

Hasta el 31 de agosto, un total de 1.772.312 usuarios habían cogido o dejado uno de los autobuses de Lurraldebus que operan en Atotxa. Esto refleja que, desde 2022, el volumen de personas ha aumentado un 54% en apenas tres años en ese mismo periodo de ocho meses. Con respecto a 2021 se ha más que duplicado, aunque hay que tener en cuenta que ese año aún hubo algunas restricciones de movilidad como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Todo apunta a que el próximo diciembre se volverá a establecer un nuevo récord anual de viajeros de Lurraldebus en Atotxa, ya que por el momento las cifras superan en 124.135 personas (un 7,5% más) las alcanzadas en el mismo periodo de 2024. Entonces se cerró el ejercicio con 2.534.678 viajeros, casi 200.000 más que en 2023, cuando por primera vez se superaron los dos millones de usuarios (2.336.678).

8.076 pasajeros diarios

Salvo en enero, en todos los meses de 2025 se han superado los registros del año anterior, cuando de manera consecutiva se fueron batiendo los récords de cada mes. En mayo se alcanzó el tope histórico de siempre, con 250.385 usuarios durante sus 31 días, lo que arroja un promedio de 8.075 personas diarias.

«Teniendo en cuenta la evolución de los últimos años, puede preverse una tendencia al alza», según apunta la diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, AzaharaDomínguez, en respuesta a una solicitud de información por parte de la juntera de Elkarrekin Gipuzkoa, Marivi Eizaguirre.

Preguntada por la previsión institucional para adaptar la estación al aumento de viajeros –favorecido también por las rebajas en las tarifas de Mugi, y a la integración en esta tarjeta de la línea de bus que conecta con el aeropuerto de Loiu–, la diputada socialista recuerda que la competencia es del Ayuntamiento y de la empresa gestora de la instalación. En este sentido, Goia ha apuntado recientemente que se baraja trasladar la cafetería al otro lado de la rampa de acceso a la estación para ganar ese espacio para desahogar la zona de espera para usuarios.