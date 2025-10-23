Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varias personas acceden a un autobús de Lurraldebus en la estación de Atotxa durante el día de ayer. Jose Mari López

El alza del 54% de viajeros de Lurraldebus en Atotxa ratifica que la estación se ha quedado pequeña

La Diputación prevé que se mantenga la tendencia «al alza» que desde 2022 se da en esta instalación, por la que este año ya han transitado 1,7 millones de usuarios hasta agosto

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:01

Las cifras oficiales de usuarios corroboran la sensación que tiene cualquiera que se vea en la necesidad de coger un autobús en la estación donostiarra ... de Atotxa: la instalación «se ha quedado pequeña» en apenas diez años, tal como reconoció hace un mes el entonces alcalde de Donostia, Eneko Goia, en el foro 'Gipuzkoa al día', organizado por DV. Año a año, más y más viajeros pasan por esta terminal, por donde más de 1,7 millones de personas han transitado durante los ocho primeros meses de 2025 para utilizar alguna de las líneas de Lurraldebus, que no son las únicas que llegan a este intercambiador inaugurado a principios de 2016.

