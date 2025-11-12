Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mónica Pedreira y José Ignacio Asensio, durante la presentación del Plan de Adaptación al Cambio Climático. DFG

Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable

La Diputación presenta el Plan de Adaptación al Cambio Climático, el primero que se elabora en Euskadi, con 23 medidas hasta 2030 para hacer frente al aumento de temperaturas, incendios, inundaciones y temporales

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:03

Comenta

El Alto Deba es la comarca guipuzcoana más vulnerable al cambio climático, debido principalmente a la presencia de marojales y hayedos acidófilos, muy sensibles a ... los cambios de temperatura y agua. Ello representa un riesgo climático «significativo» para el sector forestal y para la agricultura ante las amenazas de sequías. En cualquier caso, su nivel de riesgo general ante los eventos meteorológicos extremos se puede considerar «medio» en una Gipuzkoa donde el resto de comarcas presentan un riesgo «bajo».

