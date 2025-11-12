Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable

El Alto Deba es la comarca guipuzcoana más vulnerable al cambio climático, debido principalmente a la presencia de marojales y hayedos acidófilos, muy sensibles a ... los cambios de temperatura y agua. Ello representa un riesgo climático «significativo» para el sector forestal y para la agricultura ante las amenazas de sequías. En cualquier caso, su nivel de riesgo general ante los eventos meteorológicos extremos se puede considerar «medio» en una Gipuzkoa donde el resto de comarcas presentan un riesgo «bajo».

Esta buena situación en promedio no evita que haya en el territorio entornos naturales con una vulnerabilidad alta. En el caso del Alto Deba, son especialmente sensibles el macizo Aizkorri-Aratz, Izarraitz y Garate-Santa Bárbara. En el resto de comarcas, merecen una atención especial la zona de especial conservación (ZEC) Arno en el Bajo Deba; Aralar, Aizkorri-Aratz y la ZEC río Barrundia en Goierri; ZEC Leitzaran y Aralar en Tolosaldea; ZEC Pagoeta e Izarraitz en Urola Kosta; Urumea y Ulia en Donostialdea; y Peñas de Aia, Jaizkibel y la bahía de Txingudi y el río Bidasoa en Bidasoaldea.

Así lo han puesto de manifiesto este miércoles el diputado de Sostenibilidad de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, y la directora de Transición Ecológica, Mónica Pedreira, durante la presentación del Plan de Adaptación al Cambio Climático territorial y municipal de Gipuzkoa, el primero que ve la luz en Euskadi. Un programa con 23 medidas para la vigilancia, control y adaptación del territorio al cambio climático. El plan incorpora ya un calendario para su desarrollo hasta 2030 y una previsión presupuestaria para la puesta en marcha de las medidas precisas que se vayan a ejecutar en las diferentes comarcas y municipios del territorio. Medidas que se concretarán entre enero y abril del próximo año, periodo en el que la Diputación llevará a cabo encuentros con las entidades locales y comarcales para identificar las actuaciones exactas que requieran en cada caso.

A expensas de concretar las actuaciones en cada caso, Pedreira ha avanzado que entre ellas están la creación de refugios climáticos urbanos, de infraestructuras verdes en áreas urbanas y periurbanas, planes de diversificación agrícola y resiliencia ganadera, programas de silvicultura preventiva y respuesta a incendios, protección del parimonio cultural frente a los riesgos climáticos, o restauración de las marisma y dunas del territorio, como las de Orio, Zarautz y Zumaia, para reforzar la defensa costera.

El plan se apoya en un «diagnóstico actualizado» que identifica los riesgos climáticos «clave» para Gipuzkoa, y que la directora de Transición Ecológica ha agrupado en seis grandes áreas: Olas de calor y su impacto en la salud de los ciudadanos, incendios forestales y plagas, sequías e inundaciones, pérdida de biodiversidad y degradación de hábitats, amenazas a la ganadería y la agricultura, e impactos en servicios básicos y patrimonio cultural.

Incendios, calor e inundaciones

En concreto, Pedreira ha mencionado la «alta vulnerabilidad de hábitats clave» en el territorio, como los marojales y hayedos acidófilos; el «estrés térmico» en las ciudades; el riesgo de inundaciones en áreas residenciales, industriales e infraestructuras clave como el aeropuerto de Hondarribia y algunas de las principales carreteras; las amenazas para el sector primario por sequías, temperaturas extremas e incendios; el incremento de la mortalidad humana asociada a olas de calor; y los riesgos para la población que representan las inundaciones, bien sean fluviales o costeras.

Tras el Alto Deba, las otras comarcas más sensibles al cambio climático son Goierri y Urola Kosta. Por tipo de amenaza, Bidasoa, Donostialdea y Urola Kosta son las más expuestas a inundaciones y a la subida del nivel del mar, que conlleva una reducción de la superficie de playas; Alto Deba y Goierri sufrirán con más intensidad las consecuencias del cambio climático en ganadería, agricultura y alteración de los hábitats naturales; y los entornos urbanos de Donostialdea y Tolosaldea son los más comprometidos al estrés térmico y las inundaciones pluviales.

Asensio ha subrayado por su parte que «Gipuzkoa sufre ya los efectos del cambio climático y deberá afrontar más calor, menos lluvia en verano, más inundaciones, y más impactos en ecosistemas, economía y salud. Las comarcas presentan vulnerabilidades diferentes, lo que exige un plan de adaptación territorializado como el que hoy presentamos». El diputado de Sostenibilidad ha remarcado que cuando se habla de cambio climático «no se habla solo de medio ambiente. También de salud, de vidas humanas y del futuro de nuestra sociedad».

Ha recordado sin ir más lejos lo sucedido este último verano en la Península Ibérica, donde «las olas de calor han provocado decenas de muertes y los incendios forestales han devastado miles de hectáreas y provocado también pérdidas humanas». En Euskadi, ha señalado que «las altas temperaturas han batido récords, se han registrado incendios en zonas rurales y este año se han contabilizado 114 fallecimientos vinculados al calor».