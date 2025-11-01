Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Betsy Trejo lleva a sus restaurantes de Egia la tradición de los altares mexicanos. IÑIGO ROYO

Altares mexicanos por los muertos

Flores, velas, vírgenes... El Día de Muertos es una celebración que late cada vez más fuerte en Gipuzkoa gracias a las vistosas ofrendas que montan compatriotas como Betsy

Raquel Mendizabal

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

En el corazón del barrio donostiarra de Egia se encuentra un pedacito de México que festeja su tradicional Día de Muertos, una de las fechas ... más señaladas en su calendario festivo. Flores, fotos, velas, vírgenes y santos son solo algunos de los elementos que podemos encontrar en los tres altares que han preparado los responsables de los restaurantes mexicanos 'Doña Chepina' en sus locales, donde estos días no solo sirven comida a los vivos, sino también a los espíritus de los que ya no están.

