Los alojamientos de Gipuzkoa cuelgan el cartel de 'completo' para el puente del Pilar Una imagen más que habitual, turistas pasean frente a La Concha. / USOZ La ocupación apenas se resiente, pese a que las tarifas de los hoteles hayan crecido un 15% en los últimos tres años ESTRELLA VALLEJO SAN SEBASTIÁN. Viernes, 12 octubre 2018, 16:35

Si a estas alturas alguien sigue con la duda de si venir o no a Gipuzkoa a pasar el puente del Pilar, más vale que se olvide de planes de última hora y se apresure a hacer una reserva. Ese 'last minute' que en vuelos puede permitir conseguir verdaderas gangas, no se comporta de la misma manera en el caso de los hoteles del territorio. Cuanto más se acerca la fecha, menos plazas quedan y más caras resultan.

Los alojamientos del territorio vuelven a colgar el cartel de completo para este puente o fin de semana largo, como dicen algunos, siguiendo la tónica de las últimas semanas y asemejándose a los registros del mismo periodo del año pasado.

Tal como lleva sucediendo desde comienzo de año, las habitaciones se terminan vendiendo, sí, aunque a un ritmo más sosegado. Y para muestra, internet. En 2017, cuatro días antes del Pilar, el mensaje que aparecía al ir a reservar una habitación en los establecimientos guipuzcoanos, pero sobre todo en los donostiarras, era «no existen habitaciones para este alojamiento». En cambio, las advertencias que aparecen resaltadas en rojo ahora combinan dos tipos: «Nuestra última habitación se ha agotado hoy» y «solo queda una habitación en nuestra web».

El precio medio en los hoteles de Donostia ronda los 182 euros, según Eustat

Nuevamente, vuelve a reproducirse esa desaceleración que está marcando el 2018 a nivel turístico y que viene dada por el aumento considerable de la oferta -se han abierto once hoteles desde 2017 y se espera la apertura de otros 15 en el próximo año y medio- y un crecimiento leve, casi anecdótico, de la entrada de turistas.

Subida de precios

No obstante, la situación tampoco es como para alarmarse, porque si algo sorprende es que los valores de ocupación siguen en lo más alto, pese a que el precio por habitación en los alojamientos hoteleros haya crecido un 15% en Gipuzkoa en los últimos tres años, situándose el territorio con un precio medio de 142 euros por noche.

Ahora bien, todo puede parecer poco si se observa el crecimiento porcentual de Bilbao, donde los establecimientos han encarecido sus tarifas un 33% este verano. Pero si uno se fija en el coste real, que en el caso bilbaíno se sitúa de media en los 142 euros, conviene ser cauto con las críticas.

En el caso concreto de San Sebastián, los hoteles han pasado de cobrar de media 158 euros en 2015 a 182 en 2018, es decir, un crecimiento de casi diez euros por año. Son cifras medias que se corresponden con el mes de agosto, pero octubre no anda del todo alejado. Una búsqueda el martes para hacer una reserva para este puente es suficiente para comprobarlo: 768, 970, 842... No es el número de la habitación disponible, sino el precio que cuesta dormir dos noches en algunos de los nuevos hoteles de la ciudad. Ninguno baja de los 700 euros.

En el caso de las viviendas destinadas a uso turístico el precio medio sube levemente un 1% y se sitúa en los 150 euros por noche. Nuevamente, el coste por alojamiento no parece ser un freno para quienes optan por visitar Donostia, ya que la ocupación en este modelo alojativo ronda el 94%. Si desde la Asociación de Apartamentos Turísticos de Euskadi, Aparture, resaltan un parámetro, ese es el de la estancia media, que ha conseguido llegar a rozar las cuatro noches, con un aumento de casi el 14% respecto a 2017. Otro aspecto que también crece es la edad de los turistas que se decantan por alojarse en pisos turísticos, y que han pasado de los 45 a los 48 años de media.

En el caso de los hoteles y pensiones asociadas a la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa, las previsiones son igual de «buenas» y se sitúan en torno al 85% de ocupación, diez puntos por encima de las cifras registradas el año pasado. La ocupación media de los agroturismos guipuzcoanos desde ayer hasta el domingo es del 81%, aunque con claras diferencias en función de las comarcas. Mientras que en el Alto Deba están completos, Urola Kosta roza el 86%, Bidasoaldea y Tolosaldea ronda el 65% y el resto si sitúa en torno al 75%. En cualquier caso, los agroturismos del País Vasco son el destino rural más elegido por los turistas para el puente del Pilar.