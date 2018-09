Alertan del aumento del 'sexting' entre jóvenes, grabación y difusión de vídeos pornográficos

Nuevas fórmulas de estafa, acoso y ciberataques

La actividad criminal a través de las tecnologías ha dado lugar a nuevas figuras delictivas no solo relacionadas con la pornografía y la pedofilia, también han modificado las formas de estafa, acoso o ataques, los más popularizados en los últimos años, los ciberataques contra empresas para robar datos o para perjudicarles económicamente, como sucedió con una guipuzcoana de distribución comercial. La memoria fiscal recoge este hecho delictivo, que le costó a la firma 750.000 euros al tener inutilizado durante cuatro horas un canal de venta online. Pero que no ha sido juzgado ni castigado, ya que la unidad provincial de la policía a la que se remitió la causa -asevera la Fiscalía- no tiene «medios personales ni técnicos» para continuar la investigación. En el lado opuesto, prácticamente han desaparecido las estafas bancarias por 'phising', pero han evolucionado hacia otros modos como «la estafa del CEO», muy difícil de rastrear.

La Fiscalía menciona por último los casos de «acoso telemático», como el sufrido por una joven guipuzcoana por parte de un amigo cercano que además de obligarle a cambiar de casa y teléfono, suplantó su identidad en internet y le ofreció para relaciones sexuales. Fue condenado a 20 meses de prisión.