Iñaki Goenaga, presidente de ENBA, posa frente a su explotación ganadera con 140 vacas ubicada en Urnieta. Jose Mari López

Una alerta sanitaria que ya afecta a Navarra amenaza a miles de cabezas de ganado en Gipuzkoa

Diputación y ganaderos se reúnen hoy para abordar las medidas ante la dermatosis nodular, que ya ha obligado a sacrificar más de 2.000 vacas en Cataluña

Martin Ruiz Egaña

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Una alerta sanitaria que ya afecta a Navarra amenaza a las miles de cabezas de ganado en Gipuzkoa. Se trata de la enfermedad de la ... dermatosis nodular, que ha obligado a suspender las ferias con animales en la Comunidad foral –una medida que se aprobó ayer tarde– y a sacrificar más de 2.000 vacas en Cataluña. La preocupación es evidente entre el sector del territorio, que hoy mismo se reunirá con la Diputación, en una convocatoria de urgencia, para evaluar las medidas a adoptar. La enfermedad se detectó por primera vez en la península en la zona de Girona, por varios focos generados en el sur de Francia.

