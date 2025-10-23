Una alerta sanitaria que ya afecta a Navarra amenaza a miles de cabezas de ganado en Gipuzkoa

Una alerta sanitaria que ya afecta a Navarra amenaza a las miles de cabezas de ganado en Gipuzkoa. Se trata de la enfermedad de la ... dermatosis nodular, que ha obligado a suspender las ferias con animales en la Comunidad foral –una medida que se aprobó ayer tarde– y a sacrificar más de 2.000 vacas en Cataluña. La preocupación es evidente entre el sector del territorio, que hoy mismo se reunirá con la Diputación, en una convocatoria de urgencia, para evaluar las medidas a adoptar. La enfermedad se detectó por primera vez en la península en la zona de Girona, por varios focos generados en el sur de Francia.

Cantabria ya ha cancelado algunas ferias de ganado y Navarra hace ahora lo propio mientras Gipuzkoa extrema las precauciones frente al peligro que supone esta enfermedad. La Diputación ha convocado de forma extraordinaria una mesa de salud ganadera para esta mañana a las 10.00 horas en Zizurkil, en la que se tratará el asunto entre agentes forales, sindicatos y asociaciones del sector. «No sabemos nada de protocolos todavía, tenemos un aviso de la Diputación informando de la situación en Cataluña y ofreciendo recomendaciones», desvela Iñaki Goenaga, presidente de Euskal Nekazarien Batasuna (ENBA). De tomar una decisión similar a la de Navarra, la medida podría afectar también al ganado que está ahora en los pastos de Aralar y que podría ser obligado a regresar a los establos.

Pese a que todavía no se han detectado focos en Euskadi y Navarra, la situación inquieta a los ganaderos guipuzcoanos. «Es un tema serio. Parece que los focos todavía están lejos, pero se están acercando», asegura Goenaga. «Si no se detectan focos no se puede proceder a la vacunación, así que tenemos que estar atentos. Por ahora, la única medida que estamos tomando es evitar desplazamientos de ganado».

Esta afección vírica se transmite a través de la picadura de insectos hematófogos, sobre todo mosquitos y garrapatas. Es una enfermedad que sólo afecta a bóvidos, no se contagia ni a humanos ni a otros animales. Aunque su tasa de mortalidad es baja (entre el 5 y el 10%), sus síntomas –fiebre, secreción ocular o descenso de producción de leche– pueden provocar pérdidas económicas importantes.

Un radio de vigilancia

Otro de los puntos negativos de este virus es la tenacidad de sus protocolos de prevención. La DNC está catalogada como enfermedad de categoría A en la Unión Europea, lo que obliga a aplicar medidas inmediatas de control y erradicación. En las explotaciones donde se detecta la dermatosis nodular, todas las cabezas de ganado deben ser sacrificadas. También se establece un radio de vigilancia de 50 kilómetros en torno a los focos afectados para definir el área de vacunación. En esta zona, los animales quedan inmovilizados y sólo pueden desplazarse hasta el matadero. En este sentido, el sector ganadero de Gipuzkoa se mantiene en vilo ante la amenaza de esta situación epidemiológica. «Las consecuencias son durísimas. Sacrificarlo todo significa que el trabajo de muchísimos años se pierde de un día para otro».

No obstante, existe una casuística en la que los ganaderos podrían salvar el resto de su explotación. Si se alcanza un 75% de vacunaciones en el entorno del foco afectado, se permitiría sacrificar sólo a los animales enfermos. Es decir, se dejaría de practicar el sacrificio generalizado y se eliminaría únicamente a los ejemplares que hayan dado positivo. Por lo tanto, la campaña de vacunación se convierte en una necesidad perentoria para frenar el avance de la enfermedad.

El Gobierno de Cantabria ha blindado la región ante el avance de la dermatosis nodular y suspendió el lunes todos los concursos, subastas y romerías durante quince días. Navarra ha seguido su ejemplo anunciando la suspensión temporal de todas las ferias y mercados de ganado. Entre ellas se verá afectada también la feria de Elizondo, que este viernes 24 y sábado 25 celebra sus ferias de otoño. Se mantendrán los concursos de quesos, los puestos ambulantes por la calle o partidos de pelota, pero no habrá presencia de ganado.

Charla informativa en Zizurkil

Por ahora, según confirman fuentes forales a este periódico, Gipuzkoa «no ha tomado decisiones» al respecto, aunque los ganaderos ya extreman las precauciones. ENBA organiza hoy a las 12.00 horas en Fraisoro Eskola (Zizurkil) una charla informativa en la que se proporcionarán consejos, recomendaciones y medidas preventivas contra la dermatosis nodular, en la que también se recogerán las preocupaciones de los baserritarras. El acto contará con la participación de Mikel Azpiri, jefe de Servicio de Promoción y Salud Agro-ganadera de la Diputación Foral de Gipuzkoa.